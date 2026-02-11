Annyira gyorsan ment, hogy ennél nagyobb pénzbírságot nem is kaphatott volna!

Először Esztergom belterületén figyeltek fel a szabálytalan sofőrre, aki már akkor is a megengedettnél jóval gyorsabban haladt - legalábbis ez derült ki az illetékes vármegyei rendőrség közleményéből. A járőrök követték a 117-es úton az elkövetőt, a megérzésük pedig bizony bejött. A 90 km/órás korlátozás ellenére a gépkocsivezető 197 km/óráig nyomta. A 218 százalékos sebességtúllépés ez esetben bőven elég volt arra, hogy a rendőrök a jelenleg kiszabható legmagasabb, 468 ezer forintos pénzbírságot adják, emellett 8 előéleti pontot is elkönyveltek az elkövető részére. Mindezt pedig még az sem tudta megváltoztatni, hogy a sofőr miután félreállították azzal magyarázta tettét, hogy az édesanyja születésnapjára igyekszik - tudatta a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség.