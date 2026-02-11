Annyira gyorsan ment, hogy ennél nagyobb pénzbírságot nem is kaphatott volna!

Édesanyja születésnapjára sietett, durva büntetés lett a vége!

Gorzás Gergő 0 , , , , , ,

A lehető legsúlyosabb pénzbírságot szabták ki arra az autósra, aki Komárom-Esztergom vármegyében száguldozott. Hogy mennyivel kellett ehhez mennie? Íme a részletek!

Először Esztergom belterületén figyeltek fel a szabálytalan sofőrre, aki már akkor is a megengedettnél jóval gyorsabban haladt - legalábbis ez derült ki az illetékes vármegyei rendőrség közleményéből. A járőrök követték a 117-es úton az elkövetőt, a megérzésük pedig bizony bejött. A 90 km/órás korlátozás ellenére a gépkocsivezető 197 km/óráig nyomta. A 218 százalékos sebességtúllépés ez esetben bőven elég volt arra, hogy a rendőrök a jelenleg kiszabható legmagasabb, 468 ezer forintos pénzbírságot adják, emellett 8 előéleti pontot is elkönyveltek az elkövető részére. Mindezt pedig még az sem tudta megváltoztatni, hogy a sofőr miután félreállították azzal magyarázta tettét, hogy az édesanyja születésnapjára igyekszik - tudatta a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség.

You May Also Like

Több mint a megengedett kétszeresével hajtott Kecskeméten, ekkora bírság lett a vége!

Gorzás Gergő 0

Nyélgázon hajtott át a piroson, pechére a rendőrségi drón mindent rögzített!

Gorzás Gergő 0

Mégsem büntetik meg a franciák a brutális tömegű villany-SUV monstrumokat

Németh Kornél 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?