Autóipari hidegháború: így hódítják meg Európát a kínai elektromos autók

Az elektromos autók terjeszkedése új korszakot nyitott az autóiparban, de a technológiai váltás mögött egyre inkább geopolitikai és gazdasági verseny rajzolódik ki. A kínai gyártók az elmúlt években gyors ütemben jelentek meg az európai piacon, kedvező áraikkal és fejlett akkumulátor technológiájukkal komoly kihívást jelentve a hagyományos európai márkáknak. A folyamat már túlmutat az autókon. Iparpolitikai döntések, vámok és beruházások határozzák meg, ki lesz az elektromos mobilitás következő évtizedének nyertese.

Az elektromos autók geopolitikája – Kína vs. Európa

A jelenlegi vámháborús helyzet 2023-ban kezdett kiélesedni, amikor az EU szubvenciós vizsgálatot indított a kínai gyártók ellen, mert az európai iparág képviselői szerint a kínai cégek állami támogatásokkal torzítják a piacot. 2024 októberében az Európai Bizottság büntetővámokat vezetett be a Kínában gyártott elektromos autókra.

Ezután a BYD megközelítőleg 17%, a Geely 18,8% a SAIC pedig különböző almárkái miatt, mint például az MG vagy a Maxus, akár 35,3% többlet vámmal kellett számoljon. Előbbiekre ráadásul még rárakódik a 10%-os importvám is. A legalább 5 évig érvényben maradó vámok bevezetését a kínai állami támogatásokkal, az olcsó finanszírozással, az államilag támogatott akkugyártással és Kína exportorientált iparpolitikájával indokolták.

A kínai márkák európai térnyerése

Néhány év alatt a kínai márkák, mint a BYD, MG, NIO, Xpeng, Polestar (Geely) vagy az Omoda és a Jaecoo gyakorlatilag rakétaként robbantak be Európába. 2025-ben csak a BYD 187 657 autót értékesített, ami gyakorlatilag az 1/10 része az európai újautó-piacnak. Voltak hónapok, amelyekben 121%-os növekedést produkáltak az eladási számok.

A fenti ijesztő tempó azért még önmagában nem jelent teljes bukást az európai gyártók számára, hiszen az EU regisztrált autóparkjának még mindig csak 0,27%-a kínai termék. Jól látható tehát, hogy a terjeszkedés ugyan gyors, de még igen korai szakaszban van. Ráadásul hatalmas előnyt jelent Európa számára a vásárlók márkahűsége és a sok évtizedes bizalom a gyártókkal szemben. Ezekkel a fegyverekkel a kínai gyártók még távolról sem rendelkeznek Európában.

Az akkumulátortechnológia Kína nehéztüzérsége

A verseny egyik kulcsa jelenleg egyértelműen az akkumulátor ipar. A világ legnagyobb akkugyártó cége, a kínai CATL, nagyjából 39%-os globális piaci részesedéssel rendelkezik. A második helyet a BYD birtokolja, körülbelül 16%-os mutatóval. Ez azt jelenti, hogy a világ elektromos autóinak nagy részében kínai akkumulátor dolgozik.

A brutális előnyt Kínának a teljes ellátási lánc, a lítium-feldolgozás, az állami iparpolitika és a hatalmas belföldi piac jelenti. Ezzel szemben Európa erősen függ a külföldi beszállítóktól, ami az akkumulátorokra halmozottan érvényesül. Akadnak azonban más ázsiai vállalatok, melyeknek már európai akkugyáruk is üzemel, ilyen például az LG Energy Solutions Lengyelországban, vagy a Samsung SDI és az SK On hazánkban.

Felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a valóban európai gyártókkal? Több országban is jelen vannak vállalatok, amelyek az európai akkumulátor ipar alapját adják. A Northvolt az egyik legnagyobb EV-akkuproject, amely a Volkswagen és a BMW támogatásával indult. A Stellantis és a Mercedes-Benz portfóliójában tekintélyes helyet foglal el az ACC - Automotive Cells Company, Franciaországban, Németországban és Olaszországban is rendelkeznek akkumulátorgyárral.

Említhetünk olyan vállalatokat is mint a szlovák InoBat vagy a németországi Varta. Amik ugyan kisebb kapacitással de gyorsan haladnak a kutatások és fejlesztések terén. Európa tehát több fronton is küzd annak érdekében, hogy csökkentse a kínai akkumulátor függést. Érdekes paradoxont okoz azonban az, hogy egyre több kínai gyártó hozza ide a gyárait, a CATL debreceni létesítménye például Európa egyik legnagyobb akku üzeme lesz.

Az atombomba mégis csak az ár

Azonban a nap végén minden termék eladásáról mégis csak az ár dönt. Legalábbis ez a legkomolyabb tényező az átlagember számára. Megtehetem, hogy a drágábbat veszem vagy nem? Ezzel a kérdéskörrel pedig nagyon nehéz vitába szállni, hiszen a kínai gyártók akár 20-30%-kal olcsóbban tudják kínálni modelljeiket, mint az európaiak.

Boldog lehet az, aki nem most akar elektromos autóra váltani. Darázsfészekbe nyúl az az ember, aki minden lehetőséget számba vesz, nem érzelmi alapon dönt, hanem gyakorlati és gazdaságossági szempontokat helyez előtérbe. Hiszen látszólag a kínai EV modellek jó hatótávokkal rendelkeznek, minőségi anyagokból készülnek és a design irányok is kezdenek egészen az európai ember konzervatívabb ízlése felé mozdulni.

Ám amíg tudjuk, hogy egy jó Mercedes kimegy a világból, hogy egy kicsi, vagy kompakt Volkswagen bármelyik fiatalnak remek első autó, illetve egy Volvóban a betonoszlop kidöntése után sem lesz semmi baja senkinek, addig a kínai autókról csak azt tudjuk, hogy kínaiak.

Vannak akiknek a meghökkentően kedvező árak elég meggyőzőek, ám sokan voksolnak még mindig az eddig is bevált "hazai" termékekre. Jelen pillanatban leküzdhetetlennek tűnik a kínaiak által felállított árkülönbség. Európa joggal tart egy célzott árháborútól, amelynek tüzéhez remek táptalaj a rengeteg bevezetett büntetővám is. Ugyanakkor látni kell, hogy a kínai márkák saját hazájukban folytatott árháború miatt kezdenek kimerülni. Csökken a profit, már ott is elbocsátási hullám indult, így Európa talán lélegzethez jut. De egyelőre ez tényleg csak egy nagy talán.

Európa válasza: Bünti után édesgetés

A 2023-as és 2024-es intézkedések célja az volt, hogy az állami támogatásokkal működő kínai vállalatok ne kerüljenek tartós versenyelőnybe az európai piacon. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió saját ipari kapacitásait is igyekszik megerősíteni. Az úgynevezett European Battery Alliance program és számos új akkumulátorgyár-beruházás azt a célt szolgálja, hogy az európai autógyártók kevésbé függjenek az ázsiai beszállítóktól.

Közép-Európa – különösen Magyarország és Lengyelország – az elektromos autók akkumulátor gyártásának egyik fontos központjává válik épp. Az európai stratégia része az is, hogy egyes kínai vállalatokat helyi gyártásra ösztönöznek. Több gyártó már bejelentette, hogy európai üzemeket létesít, így elkerülhetik az importvámokat és közelebb kerülhetnek a kontinens autógyáraihoz. Ha nem nyerhet Európa önerőből, legalább ne húzza a legrövidebbet. Termeljen ide is profitot a kínai gigász, bármelyikről is legyen szó.

Ki nyeri az elektromos korszakot?

Az elektromos autók térnyerése ma már jóval többről szól, mint új hajtásláncokról vagy környezetvédelmi célokról. Az akkumulátorok, az ellátási láncok és a gyártási kapacitások körül egy globális iparági verseny formálódik. Amelyben Kína és Európa egyaránt stratégiai előnyre törekszik.

A következő években az dönti el az erőviszonyokat, hogy ki tud gyorsabban technológiát fejleszteni, gyártási kapacitást építeni és versenyképes áron autókat kínálni. Az biztosnak látszik, hogy az elektromos mobilitás korszakában az autóipar már nem csupán közlekedési kérdés, hanem gazdasági és geopolitikai erőtér is. Izgalmas évek következnek, amelyek során érdemes lesz odafigyelni, mit is veszünk majd azokon a bizonyos jó árakon.