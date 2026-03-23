Beárazták a Toyota RAV4 konnektoros hibrid változatát!

Németh Kornél
Mutatjuk, hogy mennyibe kerül Magyarországon a Toyota 100 kilométeres elektromos hatótávval rendelkező SUV modellje!

A hagyományos, öntöltő hibridek után a konnektoros változat árait is nyilvánosságra hozta a Toyota: a legolcsóbb, Comfort csomaggal és az első kerekeket tekerő, 268 lóerős hajtáslánccal a RAV4 PHEV 21,37 millió forintról indul. Ez a változat 100 kilométeres, tisztán elektromos hatótávot ígér. A legdrágább csomag ezzel a teljesítménnyel 25,47 millió forintnál kezdődik.

A konnektoros hibrid RAV4 akár összkerékhajtással is kérhető, ebben az esetben egy különálló villanymotor tekeri a hátsó kerekeket. Így a legolcsóbb, Comfort csomaggal 22,6 millió forintról, míg a legdrágább, Executive Skyview csomaggal 26,7 millió forintról indul a RAV4 PHEV Magyarországon.

