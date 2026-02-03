Bővült a biztosításközvetítő piac!

A bevezető kampányban a SimpleBiztosítás külön nyereményjátékot is hirdet, amelynek főnyereménye egy új OMODA 7 szuper hibrid modell

A nemzetközi piaci trendek azt mutatják, hogy az ügyfelek kiszolgálása egyre inkább digitális felületeken és egymáshoz szervesen kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül valósul meg, ahol a biztosítás a mindennapi ügyintézés természetes részévé válik.

Új szereplő jelent meg a magyar online biztosításközvetítői piacon: a digitális fizetési megoldásokat kínáló SimplePay Zrt. és a hazai biztosításközvetítői piac legnagyobb szereplője, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. együttműködésében elindult a simplebiztositas.hu, egy új, teljesen online működő biztosításközvetítői platform. A szolgáltatás célja, hogy a KGFB és CASCO biztosításkötést és átregisztrálást gyorsabbá, kényelmesebbé és AI-megoldásaival egyszerűbbé tegye az autósok számára.

A két társaság 2025. októberében alapított közös vállalkozást SimpleBiztosítás.hu Zrt. néven, amelynek célja, hogy a magyar biztosításközvetítői piacon a két alapító-tulajdonos erősségeit és szinergiáit kihasználva, az online biztosításközvetítés meghatározó értékesítési csatornájává váljon és gyors, naprakész, valamint az elérhető legmagasabb szintű biztosítási és pénzügyi megoldásokkal szolgálja ki ügyfeleit.

A szolgáltatás január 28-tól érhető el közvetlenül a Simple alkalmazásban, valamint külön weboldalon keresztül simplebiztosítás.hu márkanéven, ami egy teljes mértékben online biztosításközvetítői platform, ötvözve a SimplePay sokéves digitális fizetési és felhasználói élményben szerzett tapasztalatait, a piacvezető Hungarikum Alkusz több évtizedes biztosításszakmai tudásával. A simplebiztosítás.hu-ra bárki regisztrálhat önállóan a weboldalon keresztül, ugyanakkor a már meglévő Simple-felhasználók számára a biztosításkötés és átregisztrálás folyamata jelentősen leegyszerűsödik.

