Brutálisan kilőttek Európában a villanyautó-eladások márciusban!

Mindent egybevetve 343 230 villanyautót vettek nyilvántartásba Európában a múlt hónapban - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. Az EU, az Egyesült Királyság, valamint az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás (tagjai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc)) piacait összesítő kimutatás szerint ez 41,9 százalékos növekedés a múlt évhez mérten, vagyis 101 396-tal több EV kapott papírokat.
A lista élén nem meglepő módon az abszolút ranglistán is élen végző Tesla Model Y szerepel, azt követően a Model 3. A Škoda Elroq ezúttal harmadik lett, míg az első 5-öt az R5, illetve a csehek nagyobb villanyautója, az Enyaq teszi teljessé. A top 10-ben feltűnik továbbá a VW ID.4 és ID.3, a Mercedes-Benz CLA (EQ), a Leapmotor T03, valamint a BMW iX1.
|Típus
|2026 március (db)
|2025 március (db)
|Változás (db)
|Változás (%)
|1
|Tesla Model Y
|33,708
|15,529
|+18,179
|+117.1
|2
|Tesla Model 3
|18,875
|12,152
|+6,723
|+55.3
|3
|Škoda Elroq
|11,431
|4,659
|+6,772
|+145.4
|4
|Renault 5 E-Tech
|8,426
|6,896
|+1,530
|+22.2
|5
|Škoda Enyaq
|8,425
|6,639
|+1,786
|+26.9
|6
|VW ID.4
|7,980
|7,656
|+324
|+4.2
|7
|VW ID.3
|7,796
|6,390
|+1,406
|+22.0
|8
|Mercedes CLA
|7,227
|109
|+7,118
|+6,530.3
|9
|Leapmotor T03
|6,792
|1,063
|+5,729
|+538.9
|10
|BMW iX1
|6,501
|6,174
|+327
|+5.3