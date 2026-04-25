Brutálisan kilőttek Európában a villanyautó-eladások márciusban!

Mindent egybevetve 343 230 villanyautót vettek nyilvántartásba Európában a múlt hónapban - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. Az EU, az Egyesült Királyság, valamint az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás (tagjai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc)) piacait összesítő kimutatás szerint ez 41,9 százalékos növekedés a múlt évhez mérten, vagyis 101 396-tal több EV kapott papírokat.

A lista élén nem meglepő módon az abszolút ranglistán is élen végző Tesla Model Y szerepel, azt követően a Model 3. A Škoda Elroq ezúttal harmadik lett, míg az első 5-öt az R5, illetve a csehek nagyobb villanyautója, az Enyaq teszi teljessé. A top 10-ben feltűnik továbbá a VW ID.4 és ID.3, a Mercedes-Benz CLA (EQ), a Leapmotor T03, valamint a BMW iX1.

Típus 2026 március (db) 2025 március (db) Változás (db) Változás (%) 1 Tesla Model Y 33,708 15,529 +18,179 +117.1 2 Tesla Model 3 18,875 12,152 +6,723 +55.3 3 Škoda Elroq 11,431 4,659 +6,772 +145.4 4 Renault 5 E-Tech 8,426 6,896 +1,530 +22.2 5 Škoda Enyaq 8,425 6,639 +1,786 +26.9 6 VW ID.4 7,980 7,656 +324 +4.2 7 VW ID.3 7,796 6,390 +1,406 +22.0 8 Mercedes CLA 7,227 109 +7,118 +6,530.3 9 Leapmotor T03 6,792 1,063 +5,729 +538.9 10 BMW iX1 6,501 6,174 +327 +5.3