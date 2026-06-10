50 helyett 118 a gyalogátkelőn: vajon meghaladja a bírság az öreg Renault értékét?

Az elmúlt héten csak Bács-Kiskun vármegyében regisztráltan 1343 gyorshajtási fotót készítettek a rendőrség sebességmérő kamerái. A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint. Az egyenruhások most is közzétették a legfelháborítóbb sebességtúllépéseket, az 50 helyett 96 km/órával száguldó Opel Corsa azonban még a dobogóra sem került fel, a 140 ezer forintos bírság azonban hamarosan érkezik az üzemben tartó postaládájába.A múlt heti bronzérmet egy Kia vezetője kapta, aki 90 helyett 155 km/órával száguldott el a mérőeszköz előtt, az ezüstérmet pedig egy öreg Volkswagennel sikerült bezsebelni, a Passat 50 helyett 107 km/órával közelített a kamerához. Az előbbi mutatvány 140 ezer forintba, az utóbbi pedig 210 ezer forintba került.A legfelháborítóbb esetet azonban Kiskunhalason csípte el a fix sebességmérő: az éjszaka közepén, rossz látási viszonyok között egy gyalogátkelőn sikerült 50 helyett 118 km/órával száguldani egy huszonéves Renault Lagunával. A kiszabott bírság 312 ezer forint, érdekességképp szinte pontosan ennyiért hirdetik a típus legolcsóbb, érvényes műszakival rendelkező példányait Magyarországon.