2026. 05. 05.
Egy platform, két lélek - Teszten az új Renault 4
Ismét olyat mutatott a Renault, amit a kínai konkurensek sosem fognak tudni: történelmet. De meddig elég a múltidézés, és mikortól kell jó villanyautót csinálni? Többek között erre kerestük a választ!
2026. 05. 04.
Nem egész 2 millió forintba kerül újonnan ez a hétüléses Renault: íme a frissített Triber!
A fapados Triber árán magyar szemüveggel nézve rengeteget szépít az erősebb forint, ám ettől eltekintve is egy kimondottan olcsó modell: mutatjuk, hogy hol kapható!
2026. 03. 28.
Már az utakon az új Twingo! Így mutat valós környezetben a Renault aprósága!
Egészen mostanáig csupán renderelt fotókon és stúdióban, mesterséges megvilágítással láthatta a nagyközönség a Twingót. Nemrég viszont kivitte az "utcára" az újdonságot a Renault, íme a fotók!
2026. 03. 18.
Nevetséges, mennyi pénzért vesztegetik Indiában az új Renault Dustert!
Indiában akár több Renault Duster árát is kifutná az a pénz, amiért Magyarországon csupán egyet lehet venni, azt is Dacia emblémával. Persze a képlet ennél egy fokkal bonyolultabb, de mindez jól mutatja, mekkora eltérések mutatkozhatnak egyes régiók között.
2026. 03. 17.
Hivatalos: lesz belső égésű motor a Renault Scenic és Rafale következő generációjában!
Megerősítette a Renault: egy ideig még biztosan lesz belső égésű motorral ellátott autó a kínálatukban, azonban a hagyományos erőforrások szerepe jelentősen átalakul.
2026. 03. 10.
Retteghet a Jimny? Ilyen lesz a Renault Bridger!
Íme a Renault kisméretű terepjárója: a Bridger 4 méter alatti hosszával, tágas utasterével és terepképességeivel hódítaná meg a világot.
2026. 02. 23.
Brutális visszaesést produkált a Dacia Sandero az európai újautó-piacon!
Kevesebb új autót adtak el Európában idén januárban, mint a múlt év azonos időszakában, ez pedig a toplistán is igencsak meglátszik. De melyik típus nyerte 2026 első hónapját? Máris mutatjuk!
2026. 02. 18.
4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!
Körbejáruk a kínálatot: íme a 10 legfontosabb modell, ami számításba jöhet, hogyha kereken 10 éves, középkategóriás SUV-ra fáj a fogad!
2026. 01. 27.
Prémiumautó lett a Dacia Duster? Bemutatták Renault logóval is!
Maga a Renault Duster már nem újdonság, ám a legújabb generációja egyenesen prémium színvonalon tálalja a népszerű crossovert.
2026. 01. 20.
Ez volt 2025 legkelendőbb személyautója Európában!
Decemberben csupán a harmadik helyen végzett, a teljes évet vizsgálva viszont simán a népszerűségi ranglista élén végzett a szóban forgó típus. Mutatjuk a rangsort!
2026. 01. 16.
Ennyibe kerülnek most az egykori legendák!
Ismét körülnéztük a használtautó-piacon: vajon mennyiért lehet hozzájutni azokhoz a rég nyugdíjba vonult járművekhez, amelyekről a gyártók az újdonságaikat nevezik el?
2026. 01. 13.
Megérkezett a tiltott gyümölcs: íme a kínai alapokra épülő Renault prémium SUV!
Rendhagyó formai elemekkel és kupé-SUV jellegű sziluettel mutatkozott be a Filante, a Renault új, Európán kívüli piacokra szánt zászlóshajója.
2026. 01. 12.
Váratlan fordulat: mégis tovább forgalmazza a Dacia ezt a típust!
Bár szinte biztosra vehető volt, hogy rövid időn belül búcsúzik a Dacia kínálatából a szóban forgó típus, a román-francia márka megerősítette, egy ideig még biztosan gyártani fogják.
2026. 01. 06.
Ez lesz a Renault új zászlóshajója: egy SUV, amiről Európa csak álmodhat
Megvillantotta a Renault a globális kínálatának csúcsára érkező SUV modellt, ám Európában szinte biztosan nem forgalmazzák majd a prémium újdonságot.
2026. 01. 05.
Megalkotta a tökéletes villanyautót a Renault?
Ha nem is tökéletes a Renault 5, akkor is az egyik legjobb villanyautó, amihez eddig szerencsém volt. Mondom, miért!
2025. 12. 23.
Tényleg jön a kis villanyautók kategóriája az EU-ban, de mégsem fog neki mindenki örülni!
Amennyiben hivatalosan is elfogadják, úgy tényleg jön Európába a "kis villanyautók" szegmense, az ide tartozó autók pedig kiemelten számítanak majd az emissziós kvóták számításánál. De milyen kritériumoknak kell majd megfelelni? Máris mutatjuk!
2025. 12. 19.
Ez volt november legkelendőbb autója az európai újautó-piacon!
Már most szinte borítékolható, melyik konszerné lesz 2025 legkelendőbb autója, de azt még korai lenne biztosan kijelenteni, hogy pontosan melyik típus lesz az. Hogy miért? Máris mutatjuk!
2025. 12. 11.
Íme az idei év utolsó Euro NCAP töréstesztjei!
A rengeteg kínai autó mellett olyan slágermodellnek ígérkező típusokat is összetört az Euro NCAP, mint a friss Renault Clio, a full hibrid Toyota Aygo X, vagy épp a újgenerációs Volkswagen T-Roc. Íme a most tesztelt 19 modell részletes értékelése!