Nevetséges, mennyi pénzért vesztegetik Indiában az új Renault Dustert!

Januárban mutatkozott be a Renault Duster legújabb generációja, amely lényegében egy kicsit prémiumabb hatású megfelelője a magyar újautó-piacon is ismert Dacia emblémás terepjárónak. Akkor az árakat nem fedték fel, viszont a franciák indiai képviselete most közzétette a pontos összegeket.

A legolcsóbb, 1,0 literes motorral, kéziváltóval ellátott verzió a belépő szintet képviselő Authentic csomaggal forintba átszámítva 3,9 millió forinttól vihető Indiában. A kínálat másik végén az Iconic Launch Edition található, amelyben 1,3 literes benzinmotor található DCT automata váltóval. Ennek listaára 6,8 millió forintnak megfelelő indiai valuta.

Viszonyításképpen itthon a Dacia Duster a legolcsóbb alternatívát jelentő essential felszereltséggel, az eco-G 120-as hajtáslánccal 6 999 000 forinttól érhető el kedvezményesen, míg a csúcsmodell az extreme csomaggal, az összkerékmeghajtású hybrid-G 150 4x4 hajtáslánccal 10 799 000 forinttól indul. Elsőre mindez nagyon markáns különbségnek tűnik, viszont a villanyosított hajtáslánc és a Dacia emblémás Dusterben lévő balesetmegelőző és biztonsági berendezések tudatában már egy fokkal érthetőbb, miért kerül ennyivel többe az európai verzió.