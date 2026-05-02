9 évvel a bemutató után végre sorozatgyártásba küldte ezt a típust a Tesla!

Hivatalosan is megkezdődött a Tesla tehergépkocsijának, a Semi névre keresztelt vontatónak a sorozatgyártása az Egyesült Államokban - tudatta a márka egy X-bejegyzésben. Az eredetileg 2017-ben - vagyis 9 évvel ezelőtt - bemutatott modellből megközelítőleg néhány száz már fut az USA útjain, viszont ezek egytől egyik kis szériában legyártott példányok voltak.

First Semi off high volume line pic.twitter.com/fI1AdQrJFH — Tesla Semi (@tesla_semi) April 29, 2026

Ezek a Semik már természetesen a ráncfelvarrás utáni kivitelek lesznek, amelyeket rendkívül könnyű megkülönböztetni elődjeiktől, hiszen az újabb verzió a Model Y-hoz hasonló frontrészt kapott. Szintén közös pont a személyautókkal a felszereltségi szintek listája, hiszen a Semi is kérhető Standard és Long Range kivitelekben. Előbbi 37 tonnányi rakománnyal 523 kilométert képes megtenni a Tesla állítása szerint, míg utóbbi kapcsán 805 kilométert jósol a márka. A hajtásláncban ettől függetlenül nincs különbség, mindkét kivitelben 3 villanymotor dolgozik, összteljesítményük 1073 lóerő. A nagyfeszültségű akkumulátor méretéről nem osztott meg információkat a gyártó, ugyanakkor egyes feltételezések szerint a kisebb hatótávúban 550, a nagyobban 875 kilowattórás aksi lehet.

