9 évvel a bemutató után végre sorozatgyártásba küldte ezt a típust a Tesla!

Gorzás Gergő
Még 2017-ben mutatta be a Tesla a Semi névre keresztelt teherautóját, viszont a sorozatgyártás csak 9 évvel később, a napokban indult meg.

Hivatalosan is megkezdődött a Tesla tehergépkocsijának, a Semi névre keresztelt vontatónak a sorozatgyártása az Egyesült Államokban - tudatta a márka egy X-bejegyzésben. Az eredetileg 2017-ben - vagyis 9 évvel ezelőtt - bemutatott modellből megközelítőleg néhány száz már fut az USA útjain, viszont ezek egytől egyik kis szériában legyártott példányok voltak.

Ezek a Semik már természetesen a ráncfelvarrás utáni kivitelek lesznek, amelyeket rendkívül könnyű megkülönböztetni elődjeiktől, hiszen az újabb verzió a Model Y-hoz hasonló frontrészt kapott. Szintén közös pont a személyautókkal a felszereltségi szintek listája, hiszen a Semi is kérhető Standard és Long Range kivitelekben. Előbbi 37 tonnányi rakománnyal 523 kilométert képes megtenni a Tesla állítása szerint, míg utóbbi kapcsán 805 kilométert jósol a márka. A hajtásláncban ettől függetlenül nincs különbség, mindkét kivitelben 3 villanymotor dolgozik, összteljesítményük 1073 lóerő. A nagyfeszültségű akkumulátor méretéről nem osztott meg információkat a gyártó, ugyanakkor egyes feltételezések szerint a kisebb hatótávúban 550, a nagyobban 875 kilowattórás aksi lehet.

Ez is érdekelhet

