905 millió forintnyi összeget fizettek ezért a BYD gyármányú autóért! De mi került rajta ennyibe?

Hivatalosan is elismerte a BYD, a Pekingi Autószalon idején sikeresen értékesítettek egy Yangwang U9 Xtreme típusú gépkocsit, méghozzá kerek 20 millió jüanért, vagyis forintba átszámítva nagyjából 905 millió forintért. Ezzel a rendezvény történelmének legnagyobb értékű tranzakciója valósult meg, de a kínai gyártó életében sem fordult még eddig elő, hogy ilyen nagy értékben adjanak túl egy autón.
Az elképesztően magas vételár persze nem véletlen. Az U9 Xtreme kiviteléből ugyanis mindössze 30 példány készül, de nem csak a ritkasága, a teljesítménye is párját ritkítja. A négy villanymotor összteljesítménye a márka állítása szerint eléri a 2978 lóerőt, ezzel minden idők legerősebb sorozatgyártású személyautója, de az 1200 voltos platform miatt is egyedinek mondható az U9.
A brutális teljesítményt a bemutatás óta a BYD igyekezett is kihasználni, így több Guinness rekordot is felállítottak a típussal. Mind közül talán a legfontosabb a 496,22 km/órás végsebesség elérése, amelyet eddig egyetlen gyártó sem tudott felülmúlni. Emellett szintén említésre méltó az U9 Xtreme Nordschleifén futott 6:57,147-es köre, amivel minden idők leggyorsabb sorozatgyártású EV körrekordját is megdöntötték. Ha valakinek pedig ez sem lenne elég, akkor a sima U9-hez hasonlóan az Xtreme is tud "táncolni", vagy épp kátyúkat átugratni.