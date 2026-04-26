Azt hitted, hogy már leszoktak a kínai autógyártók a koppintásról?

Épp a hétvégén is zajló Pekingi Autószalonon mutatta be a SAIC az alábbi képeken látható Z7 névre hallgató modelljét, a szedán mellett kombiként is Z7T jelöléssel. Belépő szinten egy villanymotorral, hátsókerék-hajtással, 359 lóerővel és 81 kWh kapacitású akkumulátorral, 732 kilométeres hatótávval vihető az autó. Mindössze 10 millió forintnyi jüanért! Kérhető azonban kétmotoros változat is összkerékhajtással, 590 lóerővel és 100 kilowattórás akkumulátorral (791 kilométeres hatótávval), amelynek 100-as gyorsulása 3,4 másodperc. Ennek ára 13,6 millió forintnyi jüan. Összehasonlításképp egy összkerékhajtású Porsche Taycan ára 510 lóerővel és 3,9 másodperces százas sprinttel 47 millió forintnyi jüan. Bár tény, hogy ezek csupán számok, amik nem mutatják meg, hogy valójában milyen a SAIV Z7 a Porsche Taycanhoz képest, viszont ezek az árak jelzik, hogy a kínai piaci siker valószínűleg egyre csak távolodik az európai gyártóktól.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

-Hirdetés -