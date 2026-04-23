Már kapható itthon a frissített Cupra Born! Rögtön 2 millió forintot engednek az árából!

Nem kellett sokat várni a frissített Cupra Born magyarországi áraira, hiszen a március eleji világpremiert követően a napokban már meg is jelent a márka hazai weboldalán. A kínálat egyszerűsödött, hiszen mostantól csak Born és VZ felszereltséggel lehet rendelni az autót. Előbbihez többféle hajtáslánc is választható (190 és 231 lóerős teljesítmény között), utóbbi viszont kizárólag a 326 lóerős csomaggal érhető el.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A 190 lovas, 58 kilowattórás aksival rendelkező kivitel 17 893 030 forinttól indul, vagyis szűk 200 ezer forinttal kerül többe, mint a kifutó verzió alap változata. A 79 kilowattórás, 231 lóerős, ugyancsak Born felszereltségű példányért minimum 19 900 900 forintot kell fizetni. Ezzel szemben a VZ jókora ugrást jelent, nem csak a 326 lóerős teljesítmény miatt, de az ára miatt is, hiszen ezért legalább 23 254 970 forintot kell letenni az asztalra.

-Hirdetés -

Természetesen jó pár extrával növelhető a vételár. Ilyen például a fényezés, amely a fehér árnyalatot leszámítva minden esetben plusz költséggel jár. A látványosabbakért - mint például a kékért - 387 350 forintot számolnak fel. Emellett felniből is akad igencsak drága opció, hiszen az egyik 20 colosért 551 180 forintot kérnek. További egyéb extrákkal - mint a hőszivattyú, vagy épp a napfénytető - a vételár simán 26 millió forint fölé kúszhat egy jól felszerelt VZ kivitelű Born esetében, azonban a konfigurátorban egy "árkedvezmény" fül is bepipálható, amivel rögtön 2 millió forint lejön a végső összegből. Az akció az olcsóbb változatokra is érvényes.