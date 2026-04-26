Formula autók gyártásába kezd a BYD?

A tanulmányautó teljes egészében karbon karosszériát kapott, a szerkezet pedig egy merev monocage kialakításra épül. Az utastér sofőrorientált, a kialakítás erősen a motorsport világát idézi, minimális kompromisszumokkal. A Formula X hajtásáról három villanymotor gondoskodik. Egy elől, kettő hátul, együtt körülbelül 1000 lóerőt adnak le. Az összkerékhajtás és a brutális teljesítmény akár 2,4 másodperc körüli 0–100 km/h gyorsulást is lehetővé tehet.

A Formula X mellett a márka már előrevetítette a sorozat következő tagjait is. A „Formula” család részeként érkeznek majd nagy teljesítményű elektromos szedánok, amelyek a prémium kategóriát célozzák. Ezek a modellek várhatóan több száz kilowattos rendszerteljesítménnyel, fejlett akkumulátortechnológiával és gyors töltési képességekkel jelennek meg, és közvetlen riválisai lehetnek a Porsche Taycanhoz hasonló modelleknek.

A tervek között egy shooting brake karosszériaváltozat is szerepel a sportautós teljesítményt és praktikusabb kialakítást szem előtt tartva. A sorozatgyártás pontos időzítése egyelőre nem ismert, de a jelenlegi információk alapján a következő években több Formula modell is megjelenhet. A Formula X így egyértelműen egy olyan fejlesztési irány első lépése, amely a márkát a nagy teljesítményű elektromos autók mezőnyében is láthatóvá teheti.