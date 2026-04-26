Létravázas terepjáró kapja vissza a Terrano nevet a Nissan palettán

A bemutatott koncepció alapján egy robosztus, valódi off-road képességekkel rendelkező modell készül, amely a modern technológiát ötvözi a hagyományos terepjárós alapokkal. Az új Terrano egyik legfontosabb sajátossága a létravázas felépítés, amely ma már ritkaságnak számít, mégis kulcsfontosságú a komoly terepezéshez. A Nissan nem egy újabb városi SUV-ot akar tehát lenyomni a vásárlók torkán. Várhatóan a Frontier Pro PHEV műszaki alapjaira épül, így a masszív konstrukció mellé modern hajtáslánc is társul.

Egy 1,5 literes turbós benzinmotor és egy elektromos egység kombinációja mozgatja az autót, együtt nagyjából 429 lóerőt és 800 Nm nyomatékot adnak le. Ez az érték már papíron is komoly, különösen egy olyan modell esetében, amelyet terepre és akár vontatásra is szánnak. A plug-in hibrid rendszer további előnye, hogy városi használat során elektromos üzemben is képes közlekedni, így a hatékonyság és a takarékosság sem szorul a háttérbe.

A dizájn is ezt a kettősséget tükrözi. A rövid túlnyúlások, a magas hasmagasság, a masszív lökhárítók és a látványos kiegészítők, mint például a tetőcsomagtartó, a létra vagy a hátul elhelyezett pótkerék mind azt sugallják, hogy az autó valódi terepre készült. A koncepció alapján a Nissan visszanyúl a klasszikus terepjárók világához, miközben egy modern, technológiailag is versenyképes autóval kecsegtet.

A gyártás akár egy éven belül elindulhat, ami azt jelenti, hogy a Terrano visszatérése nem csupán egy távoli ígéret. A Nissan egyértelműen újra erős pozíciót keres magának a terepjáró piacon és egy olyan szegmensben próbál erősíteni, ahol a tartósság, a valódi terepképesség és az új technológiák kombinációja egyre nagyobb értéket képvisel. A kezdeti visszhangok szerint akár a Toyota Land Cruiser 250 riválisaként is beválhat, én azért várnék még az ilyen kijelentésekkel.