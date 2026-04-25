Már SUV-kupéként is megjelent minden idők legerősebb sorozatgyártású Porsche modellje!

Az ikonikus 911 inspirálta a Porsche bejelentése szerint az új Cayenne Coupé Electric formatervét, amely ha nem is feltétlenül egyedi sziluettjével, de teljesítményével mindenképpen egy szűk elithez fog tartozni.

Dimenzióiban nincs nagy eltérés a SUV kivitelhez képest, olyannyira, hogy a hossza (4,99 méter), illetve a szélessége (1,98 méter) tökéletesen megegyezik, ugyanakkor 2,4 centivel alacsonyabb (1,65 méter). Részben ennek is köszönhető, hogy a légellenállási együtthatója hajszálnyival jobb, 0,23 (szemben a SUV 0,25-ös értékével), így a hatótáv is valamivel barátibb - igaz csak 18 kilométerrel - amely így WLTP ciklus szerint 669 kilométer.

Jó eséllyel viszont aligha ez lesz a legerősebb érv mellette, sokkal inkább a teljesítménye emeli ki a SUV-kupék népes mezőnyéből. A csúcskivitel Cayenne Turbo Coupé Electric ugyanis a rajtprogram aktiválásával 1140 lóerőt szabadít az aszfaltra 1500 newtonméter nyomaték társaságában, így mindössze 2,5 másodperc alatt ugorja meg álló helyzetből a 100 km/órát, a végsebessége pedig meg sem áll 260 km/óráig. Az automatika nélkül sincs szégyenkezni valója, ugyanis "normál" üzemmódban is 845 lóerő áll rendelkezésre.

Az eggyel szerényebb változat, a Cayenne S Coupé legfeljebb 658 lóerőre képes, így 3,8 alatt tudja a 0-100 km/órát, a végsebessége pedig 250 km/óra. Rajtprogram nélkül ez a verzió 536 lóerőt kínál. A belépő szintet a simán Coupé Electric néven emlegetett opció jelenti, amelynek 4,8 másodperc szükségeltetik a 100 km/órás sebesség eléréséhez, a végsebessége 230 km/óra. Ez esetben 402 lóerő az "alapteljesítmény", 436 lóerő a "Launch Controllal".