Hatalmas ráncfelvarrást kapott a 7-es BMW! Rá sem ismerni belülről!

Továbbra sem lehet majd egykönnyen összetéveszteni a többi BMW-vel a 7-est, legalábbis szemből biztosan nem. A kettéosztott lámpatesteket meghagyták, azonban a veséket kisebbre vették, bár még így is jelentős részét töltik ki az autó orrának. Oldalról kevésbé látványos a frissítés, hátul annál inkább. A lámpákat teljesen újradolgozták, jóval nagyobbak lettek, mint a kifutó verzió esetében, illetve a lökhárító megjelenése is teljesen átalakult.

Bár egy sima ráncfelvarráshoz képest rengeteg módosítást eszközöltek a külsőn, mindez eltörpül az utastérben tapasztalható módosításokhoz mérten. A 7-es lényegében megkapta az iX3-ban, illetve i3-ban látott műszerfalat, a hozzátartozó panoráma kijelzőt, illetve a 17,9 colos "lebegő" érintőképernyőt. Ugyanakkor fontos eltérés, hogy ez esetben az utas elé is kerül egy 14,6 colos kijelző, hátul pedig egy 31,3 colos, 8K felbontású képernyő található, amely mostantól ugyancsak érintésérzékeny.

A hajtásláncok kapcsán a BMW hangsúlyozta, továbbra is elérhető lesz a típus belső égésű motorral (benzinessel és gázolajossal egyaránt), de természetesen tisztán elektromos kivitel is készül a frissített 7-esből. Fontos előrelépés, hogy ezen változatok hatótávja szinte minden esetben nőtt, amely főként az új, 112,5 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátornak köszönhető. Az i7 60 xDrive mostantól 563 kilométert tud a gyártó szerint (a korábbi 500-ra volt képes), míg az i7 50 xDrive a frissítés után akár 728 kilométerre is képes lehet két töltés között. A kínálat 2027 elején kiegészül egy PHEV változattal is.

Az új 7-es BMW várhatóan júliustól lesz elérhető világszerte, így Magyarországon is. A márka hazai oldalán már fel is tűnt az újdonság, azonban az itteni árak egyelőre nem szerepelnek a felületen.