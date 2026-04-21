Ez is ritka: rövidesen egyetlen villanyautót sem kínál majd Európának a neves japán gyártó!

Nem igazán tud zöld ágra vergődni a Honda a villanyautókkal, legalábbis ami az európai piacot illeti. Az első tisztán elektromos modelljük az e volt, amely önmagában egy ígéretes konstrukció volt, viszont az ára miatt sosem tudott igazán elterjedni. Ezt követően jött az e:Ny1, amely egészen mostanáig az egyetlen EV volt (az e-t leszámítva) a Honda európai modellpalettáján. A napokban viszont rendre elkezdte leszedni a márka a különböző régiós weboldalakról az autót, ez alól pedig Magyarország sem kivétel. Az "Új autók" fül alatt már hiába keresi bárki is az e:Ny1-et, nincs ott, ugyanakkor a böngészőből közvetlenül a típus adatlapjára kattintva még előcsalogatható a konfigurátor. Az eset messze nem példa nélküli, többek között Németországban is levették a villany-SUV-ot a kínálatból, viszont a francia és a lengyel weboldalon jelenleg még megtaláltuk az e:Ny1-et.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Ugyanakkor mindez szinte biztosan csak átmeneti, hiszen a Honda megerősítette, az elektromos szabadidő-autó napjai meg vannak számlálva. "Az e:Ny1 életciklusának végéhez közelít. A Honda mostantól arra koncentrál, hogy a fennmaradó készleteket értékesítse az olyan piacokon, ahol nagy az érdeklődés a villanyautók iránt - többek között az északi országokban és az Egyesült Királyságban. Más országokban a Honda nem fogad többé új rendeléseket az e:Ny1-re, ezekben a régiókban az autó értékesítése a fennmaradt készletek kifutásával véget ér." Olvasható a márka válaszában, amelyet a német Inside EVs-nek küldtek.