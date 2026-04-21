Egyre több az M1-es autópályán szabálytalankodó autós! Videón egy újabb eset!

Folyamatosan bukkannak fel videók a különböző közösségi oldalakon az M1-es autópálya bővítéséről, illetve az emiatt kialakuló, akár több órás torlódásokról. A sok esetben több kilométer hosszú sorokat nem mindenki szeretné kivárni, ezért előfordul, hogy egyesek a terelőelemek pakolgatásával akarnak egérutat nyerni - ez természetesen jogszabályba ütközik. Mint ahogyan az a manőver is, amit egy autós nemrég követett el az MKIF forgalomfigyelő kamerájának "szeme láttára". Az M1-es Budapest felé tartó szakaszán valamiért úgy döntött, nem az átterelt sávban kívánt tovább közlekedni, ezért a bóják között, a záróvonalat átlépve, a forgalomtól elzárt terület érintésével sorolt be egy nyerges vontató elé - szerencsére a tehergépkocsi még messze volt, így nem alakult ki közvetlen balesetveszély.

