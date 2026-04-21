Próbán a legújabb kecskeméti Mercedes!

Büszke a márkajelzésére a GLB is, hiszen tovább viszi a Mercedes-Benz aktuális formanyelvének egyik leglátványosabb elemét, vagyis elemeit: a mindenfelé felbukkanó csillag motívumokat. Természetesen ott a két nagy, központi embléma elöl és hátul egyaránt, viszont kapunk még a fényszórókban, a hátsó lámpákban és a hűtőmaszkon is. A villanyhajtású változaton, ahol a maszk igazából egy "pajzs", egészen pontosan 84 darab világító csillagocska látható. A dizájn összességében látványos, minden ízében Mercedes és kimondottan egyterűs.

A 2,89 méter tengelytávolságú GLB karosszériája 4,7 méter hosszú, szélessége 1,86 méter, a magassága pedig 1,68 méter. Ezek a dimenziók egy rendkíbül tágas utasteret határolnak. Bent nagyon kényelmes ülésekben foglalhatnak helyet az elöl és a hátul ülők egyaránt. Elöl kiváló az oldaltartásuk, könnyen beállítható a megfelelő vezetési pozíció. Hátul a párnázottságot érdemes megemlíteni, mert ez a hosszabb távú utazások során is kényelmessé teszi az ittlétet, de a nagy fejtér is pirospontot érdemel, ahogy az ötszemélyes változat alapból 540 literes csomagtere is, ami 1715 literesre bővíthető. Sőt a villanymotoros változatnak 127 literes, mély frunkja is van elöl.

A kormánykerék párját ritkítja a kategóriában, nagyon jó afogása, könnyű a kezelhetősége afunkciógombokkal, de ugyanígy a hatalmas infotaimnent kijelzőn is egyszerű navigálnia menüpontok között. A jobbegyben ülő utas külön felületet kaphat, így biztosan nem fogja zavarni a sofőrt a matatással. Az anyaghasználat többnyire igényes, a legtöbbfelület kellemes tapintású. Egyetlen kivételt szükséges megemlítenem, ez pedig a középkonzol ezüst színű betétje, mert az sajnos nagyon olcsó hatású.

Az új GLB tisztán elektromos kínálata három modellből áll: a 220 lóerős GLB 200, a 272 lovas GLB 250+ és a 354 lóerős, összkerékhajtású GLB 350 4MATIC közül választhatnak a vásárlók. Itthon a 250+ változatot próbáltuk, amely minden tekintetben arany középút. Hátul hajt, ereje kezelhető, lendületes, de nem ijesztő a gyorsulása (7,4 másodperc 0-100-ra), szóval városban, országúton és autópályán is kellemes vezetni. A futóműve feszesnek tűnt, ez a sportos vezetőknek öröm, de érdemes ballonos gumikkal és minél kisebb felnikkel kérni az autót a kényelem érdekében. Kormányzása pontos, nem túl "döglött", családi autóként nem nagyon lehet belekötni. Akkumulátora 85 kWh hasznos kapacitású, a lítium-ion kémiájú egység egy 800 voltos elektromos architektúrához kapcsolódik, amely lehetővé teszi akár 260 kilométernek megfelelő hatótáv visszatöltését mindössze tíz perc alatt 320 kW csúcsteljesítményű DC töltés mellett. Persze a 400 voltos infrastruktúrával is kompatibilis, AC oldalon akár 22 kW‑os töltést biztosíthat.

Felszereltsége gazdag, sőt nagyon gazdag is lehet mind kényelmi, mind biztonsági extrák tekintetében, attól függően mennyire hajlandó mélyen a az ügyfél. Kiemelném a negyedik generációs MBUX infotainment rendszert, amely a Unity játékmotor szoftver valós idejű grafikai képességeire épül, és olyan Zero Layer felületet kínál, amely mindig a legfontosabb információkat és kontextusfüggő javaslatokat helyezi előtérbe. Az alkalmazások okostelefon‑szerűen, egyedi névvel ellátott mappákba rendezhetők, az appnézetből egy mozdulattal visszatérhetünk a Zero Layerre, a kezelési logika kifejezetten az érintéses, gesztusalapú használatot részesíti előnyben.

Az MBUX Virtual Assistant a generatív mesterséges intelligenciát használva érdemben emeli új szintre az autó és a vezető közötti párbeszédet: többfordulós, kontextusra emlékező, „baráti” beszélgetésekre képes, és egyszerre támaszkodik a ChatGPT4o, a Microsoft Bing és a Google Gemini képességeire. A rendszer a kérdés jellegétől függően vált a tudásalapú, navigációs vagy járműszakértő AI-ügynökök között, a felhasználó számára észrevétlenül, miközben a Zero Layer felületén „élő” avatárként van jelen, színekkel és animációkkal jelezve az érzelmi reakciókat.

A villanyhajtású GLB alapára 20 116 000 forint, a 250+ modell ára pedig 22 381 000 forintról indul, és most 1,40 %-os jubileumi finanszírozási ajánlatot is kínál a Mercedes-Benz az ügyfelei számára. Az első, teljesen elektromos GLB demóautók már megérkeztek a márkakereskedői hálózathoz, a tesztvezetési lehetőségek elérhetőek, ezzel hivatalosan is megkezdődött a GLB pályafutása a hazai piacon.