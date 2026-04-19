Ilyen a valaha volt legerősebb szériagyártású Porsche! Cayenne túra a Balatonon

A Porsche Cayenne lényegében a Porsche megmentője, 2002 óta meghatározó szereplője a prémium SUV-ok világának, most pedig kipróbálhattuk a kínálat legtetejét. Legfőbb érdekessége, hogy negyedik generációja már tisztán elektromos változatban is megérkezett, miközben a gyártó párhuzamosan megtartja a benzines és plug-in hibrid verziókat is. A teljesen új fejlesztés weissachi Development Centerben született meg, ahol a márka legfontosabb technológiáit fejlesztik és készítik.

Az elektromos Cayenne vásárlói rögtön két verzió közül választhatnak. Az alapmodell is összkerékhajtású, 442 lóerős teljesítménnyel, míg a csúcsot a Turbo Launch verzió jelenti, amely 1156 lóerőt és 1500 Nm nyomatékot kínál. Ez már olyan szint, amely a legendás Porsche 918 Spyder erejét is felülmúlja. Később érkezik a Cayenne S 666 lóerő körüli teljesítménnyel, így válik majd a paletta háromlépcsőssé.

800 voltos architektúra, 390 kW töltés és extrém hűtés

Az új modell padlólemezén 113 kWh bruttó kapacitású akkumulátor helyezkedik el, amely 800 voltos architektúrára épül. A töltési teljesítmény elérheti a 390 kW-ot, ami villámtöltési szinten is kiemelkedő. A rendszer egyik kulcsa az akkumulátor hőmenedzsmentje, amely a nagy teljesítmény és a tartós töltési sebesség miatt kiemelten fontos.

A fékezési energia-visszanyerés akár 600 kW teljesítményű is lehet, ami már a Formula E versenyautóinak szintjét idézi. A Porsche ugyanakkor nem erőlteti az egypedálos vezetést, így a vezetési élmény inkább a klasszikus sportautós karakterhez áll közelebb.

Az új Cayenne alapfelszereltségként légrugós futóművet kap, de elérhető az Active Ride rendszer is, amely eddig csak a Porsche Taycan és a Porsche Panamera modelljeiben volt jelen. A Turbo verzió különlegessége az Active Blade aerodinamikai elem, amely nagy sebességnél optimalizálja a leszorítóerőt.

A tengelytáv 3023 mm-re nőtt, ami tágasabb utasteret eredményez, miközben a csomagtér mérete 13%-kal bővült, ráadásul elöl frunk is helyet kapott. A praktikumot erősíti a 3,5 tonnás vontatási képesség is, ami ebben a kategóriában ritka.

Az utastérben OLED kijelzők fogadnak, a digitális műszeregység 14,25 colos, személyre szabható a felülete és olyan extrák is elérhetők, mint a fűthető kartámasz vagy épp a kategória egyik legnagyobb, nyitható panorámatetője.

Az elektromos Cayenne nem egyszerűen egy új hajtáslánc-változat, hanem egy teljesen új irány a modell történetében. Megmarad a sokoldalúság, a vontatási képesség és a prémium komfort, miközben a teljesítmény és a technológia már a sportautók világát idézi. És ehhez még jött egy kis meglepetés A Porsche 911 Turbo S legújabb, 992.2 generációja komoly technikai ugrással mutatkozott be, hiszen már ebben is ott a T-Hybrid rendszer, amely a Porsche Macan GTS megoldásához hasonló, full hibrid rásegítést alkalmaz. Az új hajtáslánc egy 3,6 literes, duplaturbós boxermotorra épül, amely 711 lóerőt és 800 Nm nyomatékot ad le, ezzel minden eddiginél erősebb Turbo S született. A brutális teljesítményt 2,5 másodperces 0–100 km/h gyorsulás egészíti ki, miközben az összkerékhajtás és az összkerék-kormányzás gondoskodik a stabilitásról. Az aktív aerodinamika és a finomhangolt futómű tovább élesíti a vezetési élményt, a kerámiafék pedig immár alapfelszereltségként jár, ami jól mutatja, hogy a Porsche ezt a generációt minden eddiginél komolyabb szintre emelte. A Balaton körül alkalmunk nyílt kipróbálni az összes verziót a Cayenne-ből és a vakítóan sárga Turbo S-t is a kezeink közé kaparinthattuk. Tihanyból egy külön számunkra fenntartott kompon tértünk vissza a Balaton Park Circuit pályára, ahol a pálya nemrég megnyílt szállodájának vendégszeretetét is élvezhettük. Megvan a varázsa egy néma, sötét versenypályának, miután egy ilyen modellekkel végig autózott nap után ott tölti a vendég az estét. A Porsche úgy tűnik nem igazán hibázik, a lifestyle éppen annyira erős a márka szellemiségében, mint maguk az autók.