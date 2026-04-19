Ilyen a valaha volt legerősebb szériagyártású Porsche! Cayenne túra a Balatonon

A Porsche Cayenne lényegében a Porsche megmentője, 2002 óta meghatározó szereplője a prémium SUV-ok világának, most pedig kipróbálhattuk a kínálat legtetejét. Legfőbb érdekessége, hogy negyedik generációja már tisztán elektromos változatban is megérkezett, miközben a gyártó párhuzamosan megtartja a benzines és plug-in hibrid verziókat is. A teljesen új fejlesztés weissachi Development Centerben született meg, ahol a márka legfontosabb technológiáit fejlesztik és készítik.
Az elektromos Cayenne vásárlói rögtön két verzió közül választhatnak. Az alapmodell is összkerékhajtású, 442 lóerős teljesítménnyel, míg a csúcsot a Turbo Launch verzió jelenti, amely 1156 lóerőt és 1500 Nm nyomatékot kínál. Ez már olyan szint, amely a legendás Porsche 918 Spyder erejét is felülmúlja. Később érkezik a Cayenne S 666 lóerő körüli teljesítménnyel, így válik majd a paletta háromlépcsőssé.
800 voltos architektúra, 390 kW töltés és extrém hűtés
Az új modell padlólemezén 113 kWh bruttó kapacitású akkumulátor helyezkedik el, amely 800 voltos architektúrára épül. A töltési teljesítmény elérheti a 390 kW-ot, ami villámtöltési szinten is kiemelkedő. A rendszer egyik kulcsa az akkumulátor hőmenedzsmentje, amely a nagy teljesítmény és a tartós töltési sebesség miatt kiemelten fontos.
A fékezési energia-visszanyerés akár 600 kW teljesítményű is lehet, ami már a Formula E versenyautóinak szintjét idézi. A Porsche ugyanakkor nem erőlteti az egypedálos vezetést, így a vezetési élmény inkább a klasszikus sportautós karakterhez áll közelebb.
Az új Cayenne alapfelszereltségként légrugós futóművet kap, de elérhető az Active Ride rendszer is, amely eddig csak a Porsche Taycan és a Porsche Panamera modelljeiben volt jelen. A Turbo verzió különlegessége az Active Blade aerodinamikai elem, amely nagy sebességnél optimalizálja a leszorítóerőt.
A tengelytáv 3023 mm-re nőtt, ami tágasabb utasteret eredményez, miközben a csomagtér mérete 13%-kal bővült, ráadásul elöl frunk is helyet kapott. A praktikumot erősíti a 3,5 tonnás vontatási képesség is, ami ebben a kategóriában ritka.
Az utastérben OLED kijelzők fogadnak, a digitális műszeregység 14,25 colos, személyre szabható a felülete és olyan extrák is elérhetők, mint a fűthető kartámasz vagy épp a kategória egyik legnagyobb, nyitható panorámatetője.