Ezen a helyen adták át az első itthon vásárolt Geely modellt!

Az esemény nem csupán egy autóátadás volt, hanem egy történelmi pillanat a márka hazai bevezetésében is. Az első ügyfél számára is igazán különleges pillanat volt az átvétel, hiszen amellett, hogy egy új autó átvétele mindig fantasztikus érzés, a Duna Autó és a Geely csapata

kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az átadás személyes és emlékezetes élmény legyen: virágcsokorral, pezsgővel és számos ajándékkal köszöntötték vásárlójukat.

Az újdonsült tulajdonosoknak személyesen gratuláltak a Duna Autó vezetői, Gábor Krisztina vezérigazgató helyettes, Varjas Ádám kereskedelmi igazgató és Horváth Karola marketing-és PR vezető. A Geely részéről pedig Hu Xiaoxiao Kereskedelmi vezető és Yang Yuming Országigazgató, Varga Zsombor Marketingvezető és Rákos Péter Regionális értékesítési és hálózati vezető is jelen voltak az örömteli eseményen.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Ám nem csupán egy autót adott el az érkezése óta a Geely, hiszen már 100 eladásnál járnak szűk két hét alatt. Az autók átadása pedig folyamatban van. „Az első 100 ügyfél számára május hónapban egy különleges eseményt tervezünk, amelyen egyebek mellett kisorsolásra kerül a szerencsés nyertes számára felajánlott kétszemélyes kínai utazás is – részben így szeretnénk meghálálni azon ügyfeleink bizalmát, akik elsőként döntöttek márkánk mellett Magyarországon” – mondta Varga Zsombor, a Geely regionális marketing vezetője.

-Hirdetés -

„Természetesen nincs okuk szomorkodni a következő hetekben a Geely modellek mellett döntő ügyfeleknek sem: az első 500 darab értékesítéséig ugyanis a STARRAY EM-i esetében továbbra is érvényesek a bevezető árak, emellett mind a STARRAY EM-i, mind az E5 esetében továbbra is elérhető az akár 0%-os THM-es finanszírozás is” – tette még hozzá Varga Zsombor.