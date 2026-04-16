Új arcot kapott Európa egyik legkelendőbb Nissan modellje!

Gorzás Gergő
0
kevesebb mint 1 perc

Sorra mutatja be az új, illetve frissített modelljeit a Nissan. Mutatjuk, hogyan fest az új X-Trail!

Szemből szinte rá sem ismerni a Nissan X-Trailre, ugyanis teljesen átrajzolták a frontrészt. Nem csak a hűtőmaszkot szabták át, de a lámpatesteket is újrapozícionálták. Oldalról kevésbé radikális a változás, viszont a most bemutatott felniszett miatt mégis modernebbnek hat a márka SUV-ja. Ami a hátsó traktus illeti, jó eséllyel itt is történt némi változtatás - a lámpatestek grafikája biztosan változott - viszont a Nissan egyelőre erről nem közölt fotókat.

Hasonló a helyzet az utastérrel is, mivel erről sem tettek közzé felvételeket, illetve a hajtásláncok kapcsán sem bocsátkoztak részletekbe. Annyit azért elárult a gyártó, a Hybrid e‑POWER hajtáslánc továbbra is elérhető lesz, amelynek lényege, hogy a belső égésű motor kizárólag generátorként funkcionál, az autó mozgatását minden esetben a villanymotor felel.

