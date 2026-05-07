2026. 05. 07.
Teszten az Év Magyar Autója! Milyen valójában a Debrecenben gyártott BMW?
Ahogy a BMW-nél szokták emlegetni, a Neue Klasse iX3-as nem csak egy új fejezet a márka életében, hanem egyenesen egy új könyv. Megnéztük, hogy túlzás-e a kifejezés, vagy tényleg olyan nagy ugrás a villany-SUV.
2026. 05. 06.
Hivatalos: Európa is megkapja a Nissan frissített SUV-ját! Íme a legfontosabb részletek!
Már korábban megmutatták az Ariya frissített változatát, viszont a márka csak most jelentette be, Európa is megkapja a ráncfelvarrott kivitelt.
2026. 05. 04.
Nem te akartad a SUV-ot, a piac választotta helyetted
Az SUV-k csendben átvették az uralmat az autópiacon, ám a háttérben nem csak ízlés, hanem profit, szabályozás és marketing pszichológia is közrejátszott.
2026. 04. 24.
Elszabadultak a Peugeot formatervezői! Ez lett az eredménye!
Egy szedánt és a SUV-ot is bemutatott a Peugeot, azonban ezek biztosan nem kerülnek Európa útjaira - legalábbis jelenlegi formájukban.
2026. 04. 23.
Ismét árat csökkentett a Citroën! Másfél millióval lett olcsóbb az egyik típus!
Folytatja a Citroën az autói árainak csökkentését, ezúttal a C5 Aircross SUV-ra hirdettek másfél millió forintos kedvezményt.
2026. 04. 23.
Ennél kínaibb autót keresve sem találsz: teszten a Jaecoo 5!
A Jaecoo 5 simán lehet a kategória ár-érték bajnoka, miközben könnyen értelmezhető egy gagyi koppintásként is. És hogy valójában melyik igaz a két opció közül? Ez kizárólag a vásárló igényeitől függ.
2026. 04. 20.
Világító Jeep felirattal érkezett meg a Compass harmadik generációja
A Stellantis közepes (STLA Medium) platformjára építették meg a Jepp Compass harmadik generációját, de figyeltek arra, hogy megmaradjon az autó egyedi karaktere és a márka terepjárós identitása. Itthon próbáltuk!
2026. 04. 18.
Ezen a helyen adták át az első itthon vásárolt Geely modellt!
Egy PHEV volt az első autó, amit Magyarországon eladott a Geely. A Starray EM-i-t a Duna Autó márkakereskedésében vehette át az új tulajdonos.
2026. 04. 16.
Új arcot kapott Európa egyik legkelendőbb Nissan modellje!
Sorra mutatja be az új, illetve frissített modelljeit a Nissan. Mutatjuk, hogyan fest az új X-Trail!
2026. 04. 16.
2 év sem kellett hozzá, máris elkészült a 100 ezredik győri Cupra!
Ismét fontos mérföldkőről közölt részleteket a győri Audi gyár, ám ezúttal a főszereplő a szintén itt készülő Terramar.
2026. 04. 15.
Hivatalos: érkezik az új Omoda! Jó eséllyel ez lesz az eddigi legolcsóbb!
Bár egyszer már bemutatták, most még egyszer be fogják, ezt követően pedig Magyarországra is érkezik az Omoda újdonsága. Mutatjuk, mit lehet róla tudni jelenleg!
2026. 04. 15.
A Volkswagen utolsó utáni esélye? Teszten az új T-Roc!
Tévedtek az Európai gyártók: már nem elég a több évtizedes múlt és a nagy név a sikerhez. Az új T-Roc a Volkswagen válasza az egyre terjeszkedő konkurenciára!
2026. 04. 12.
1730 km hatótáv 6,5 millió forintért! Vajon hozzánk is elhozza a Geely?
Elkezdődött a globális modellnek szánt Geely Galaxy M7 forgalmazása, ám egyelőre csak Kínában. A kompakt SUV árcéduláját látva nem tűnik befejezettnek a kínai árháború.
2026. 04. 07.
Vajon folytatódhat a sikertörténet? Próbán a Toyota RAV4 új generációja
1994-es bemutatása óta a RAV4 a Toyota egyik legkelendőbb modelljévé vált világszerte: több mint 15 millió darabot adtak el belőle 180 országban. Európában a RAV4 a Toyota folyamatos növekedésének alappillére, eddig több mint 2,5 millió példány talált gazdára, így a márka legnépszerűbb SUV modellje és legkelendőbb import autója. Így hát nagyon nem mindegy, milyen lett a hatodik generáció.
2026. 04. 01.
8 év garanciával érkezik az Omoda 7-es! Kipróbáltuk!
Felfelé bővül az Omoda kínálata, méghozzá egy konnektoros hibrid hajtásláncú SUV modellel. A 7-es az első benyomások alapján sikeres lehet, de felmerül a kérdés, hogy házon belül nem kannibalizálja-e a Jaecoo 7-es eladásait?
2026. 03. 29.
Stílusosan Debrecenben talált gazdára a magyar gyártású BMW modellek egyik első példánya
A tisztán elektromos meghajtású, hazai gyártású iX3 már megjelent a márkakereskedésekben, sőt az első példányokat már el is adták. A BMW egyik debreceni ügyfele is az első vásárlók között volt, aki egy különleges, egyszeri átadó alkalom keretében kapta meg az autó kulcsait.
2026. 03. 26.
Ez lesz a Volvo újabb nagy dobása?
Már itthon is rendelhető a Volvo legújabb villanyautója az EX60. Sőt, már 70 darabot el is adtak belőle, pedig a tényleges sorozatgyártás csak a következő hetekben kezdődik. Mi a titka a sikernek? Élőben is megnéztük az autót, hogy kiderüljön.
2026. 03. 25.
Frissült a Hyundai 2 millió forintos SUV-ja: te bevállalnád?
Természetesen nem Magyarországon árulják ennyiért a frissített Hyundai Extert, ám az alapára még így is meglepő.