Autósvilág hírei2026. 04. 16.

2 év sem kellett hozzá, máris elkészült a 100 ezredik győri Cupra!

Ismét fontos mérföldkőről közölt részleteket a győri Audi gyár, ám ezúttal a főszereplő a szintén itt készülő Terramar.

Gorzás Gergő
2024 szeptemberében mutatkozott be a Cupra Terramar, amelynek gyártása a kezdetektől fogva kizárólag Győrben, az Audi gyárban történik. A világpremiert követően bő egy hónappal később mi is jártunk a létesítményben, hogy megnézzük, hogyan születik a sportos spanyol márka SUV-ja. Azóta a típus szép sikereket ért el az újautó-piacon, de nem csak a vásárlók, a szakma elismerését is kivívta, hiszen jelölték az Év Autója díjra is, még a szűkített, top 7-es mezőnybe is bekerült. A premier óta még 2 év sem telt el, a győri Audi közleménye szerint a napokban legördült a 100 ezredik példány is a gyártósorokról, méghozzá egy kozmoszkék fényezésű típus, amelyet Magyarországon vár leendő tulajdonosa. A kerek szám kapcsán Rozgonyi Ádám, a Cupra magyarországi márkaigazgatója elárulta, nem csak Európa szerte, hazánkban is kifejezetten népszerű a SUV. Az első teljes évében több mint 400 talált gazdára belőle, ezzel házon belül a legkelendőbb típussá lépett elő, maga mögé utasítva a korábbi kedvenc Formentort.
#Audi Hungária #autógyártás #cupra #Cupra Terramar #győr #magyar gyártás #mérföldkő #SUV

