50 helyett 126 km/órával száguldott Szabolcsban! A lehető legnagyobb bírságot kapta!

A gyorshajtási bírságok kiosztásánál nincs mérlegelési lehetőség, a jogszabályban meghatározott, úgynevezett sávos rendszer alapján osztják a csekket. Ugyanakkor jó eséllyel ettől függetlenül is a lehető legsúlyosabb pénzbírságot szabták volna ki annak a járművezetőnek, akit 126 km/órával mért be a traffipax Nyíregyházán egy 50 km/órás korlátozás alá eső szakaszon. Az egyenruhások azonnal félreállították az elkövetőt, majd a lehető legnagyobb, 468 ezer forintos pénzbírságot szabtak ki rá, mellé pedig 8 előéleti pontot is kapott - derült ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség bejegyzéséből.

