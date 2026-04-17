50 helyett 126 km/órával száguldott Szabolcsban! A lehető legnagyobb bírságot kapta!

Gorzás Gergő
0
kevesebb mint 1 perc

Újabb fotót posztolt a rendőrség egy szemtelenül gyorshajtó sofőrről, a képen szereplő autós a maximum bírságot kapta.

A gyorshajtási bírságok kiosztásánál nincs mérlegelési lehetőség, a jogszabályban meghatározott, úgynevezett sávos rendszer alapján osztják a csekket. Ugyanakkor jó eséllyel ettől függetlenül is a lehető legsúlyosabb pénzbírságot szabták volna ki annak a járművezetőnek, akit 126 km/órával mért be a traffipax Nyíregyházán egy 50 km/órás korlátozás alá eső szakaszon. Az egyenruhások azonnal félreállították az elkövetőt, majd a lehető legnagyobb, 468 ezer forintos pénzbírságot szabtak ki rá, mellé pedig 8 előéleti pontot is kapott - derült ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség bejegyzéséből.

