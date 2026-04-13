Ismét akcióban a ROADPOL

Április 13. és 19. között Magyarország teljes területén fokozott sebességellenőrzést végez a rendőrség a ROADPOL nemzetközi akció keretében. A kezdeményezéshez az európai közlekedésrendészeti szervek hálózata is csatlakozik, így egyszerre több országban is hasonló razziák zajlanak. A cél, továbbra is kiszűrni a gyorshajtókat és visszaszorítani az egyik leggyakoribb baleseti okot. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a sebességtúllépés továbbra is vezető szerepet játszik a súlyos közúti balesetek kialakulásában.

Nem a bírság a lényeg

A rendőrség üzenete szerint a közlekedőknek nem a büntetéstől kell tartaniuk, hanem a saját és mások biztonságát kell szem előtt tartaniuk. A kampány célja, hogy mindenki épségben hazaérjen, és tudatosabban vezessen a közutakon.Az akció ideje alatt érdemes fokozottan figyelni a sebességhatárok betartására, mert az ellenőrzések az egész országot érintik.