60 éves lett a Corolla, a Toyota különkiadásokkal ünnepli a kerek évfordulót

A világ legnagyobb darabszámban eladott autótípusa (túl az 55,5 millión), a Corolla idén ünnepli a 60. születésnapját, és a Toyota természetesen nem feledkezett meg erről. Japánban piacra dobta a szedán és kombi jubileumi változatait, és a következő hónapokban a ferdehátú karosszériával is 60. évfordulós limitált szériák piaci bevezetését tervezi a szigetországban. Mind a szedán (amely Japánban egyedi hátsó lámpákkal rendelkezik, az orra pedig olyan, mint a ferdehátúé és a kombié), mind a kombi jubileumi sorozata az Active Sport felszereltségi szintre épül, amelyet 2024-ben vezettek be a piacra.

Az új, évfordulós modellek a „60th” feliratú matricákat viselnek az első sárvédőiken, a szedán látványos kiegészítőket, többek között lökhárítótoldásokat és oldalsó, „Active Sport” feliratú küszöbidomokat is kap, a sportos optikai csomag elemei közül csak a csomagtérfedélen lévő apró hátsó szárnyat nem fújják a karosszéria színére. Eközben a Touring nevű kombin ugyanezek a külső kiegészítők feketék, amitől az autó megjelenése robusztusabb, kissé terepjárósabb. Mindkét karosszériaváltozathoz 17 colos, fekete könnyűfém keréktárcsák járnak.

Lézergravírozás segítségével a 60. évfordulós logó a bőrborítású műszerfalra is felkerül. Japánban a szedán szürke/fekete sportülésekkel rendelkezik, míg a kombi fekete/sötétszürke kombinációval választható. Amiben nincs változás egy normál Corollához képest, hogy az érfordulós modell motorházteteje alatt is az 1,8 literes, full hibrid hajtáslánc található 140 lóerővel és fokozatmentes e-CVT erőátvitellel. Viszont az Active Sport kivitel sportosabb, feszesebb felfüggesztéssel és optimalizált, precízebbre hangolt kormányművel jön ki a gyárból.

Japánban a 60. évfordulós Corolla Active Sport ára 3 231 800 jentől (kb. 6,28 millió forint) indul a szedán, és 3 282 400 jentől (6,38 millió forint) a Touring karosszériaváltozat esetében. Párhuzamosan az évfordulós modellek megjelenésével, a Toyota kisebb modellévfrissítéseket is bevezetett a japán belpiacon a modellcsaládon, így a kulcs nélküli bejutás és a navigációs rendszer alapfelszereltséggé vált a belépő szintű X felszereltség esetén is. Megjelent egy új, kifejezetten autósiskolák számára készült szedán változat is , extra pedálkészlettel a bal oldalon ülő oktató számára. Ez az egyetlen Corolla-változat a japán piacon (a GR-en kívül) kézi váltóval, a precízen kapcsolható, hatfokozatú erőátvitelt a 120 lóerős, 1,5 literes háromhengeres motorhoz párosítják.

A 12. generációs Corolla most karrierje utolsó szakaszába lép. A pletykák szerint az utóda 2027-ben jelenhet meg a 2025-ös Corolla tanulmányautó formai megoldásaival, és nagy eséllyel tisztán elektromos hajtással is.

Forrás: Smarter Media