Újabb Mercedes műszerfala válik hatalmas kijelzővé! Íme az új C-osztály utastere!

Értelemszerűen a korábbi C-osztályhoz képest jóval nagyobb léptékű a digitalizáció az új típusban, viszont a múlt évben bemutatott GLC-hez képest már jóval kevesebb meglepetést tartogat a műszerfal. A C-osztály is megkapja ugyanis - legalábbis a jobban felszerelt modellek esetében - a 39,1 colos óriási, egybefüggő képernyőt, amely egyszerre a digitális műszeregység, a multimédiás kijelző és az utasoldali panel is. Ezen és a szellőzőkön túl pedig gyakorlatilag nincs is más a műszerfalon. A két ülés közötti konzolon a szokásos telefontöltők, pohártartók, illetve a tárolórekesz vehető ki.

Bár az autó külsejét egyelőre nem mutatták meg, nem túlzás azt feltételezni, hogy az új C-osztály is szinte minden elemére kap valamilyen formában csillagmotívumot. Ezt a "teóriát" a napfénytető is megerősíti, hiszen a közzétett fotókon számos, kéken világító csillagocska fedezhető fel. Mindenesetre nem kell sokat gondolkodni a végső formaterven, hiszen április 20-án mutatja be az újdonságot a Mercedes.