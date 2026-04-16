Egyetlen nap alatt több mint 20 forintot csökkent az egyik üzemanyag piaci ára!

Egyetlen nap leforgása alatt 23 forinttal csökkent a gázolaj piaci ára, így jelenleg 749 forint környékén mozog literje, de a 95-ös benzin is átlagosan 8 forinttal kerül kevesebbe, vagyis átlagosan 678 forint környékén lehet hozzájutni, ha valaki nem magyar rendszámos autóba tankol - derült ki a Holtankoljak.hu saját kalkulációjából. A portál értesülései szerint ezek az árak sem maradnak sokáig, legalábbis a gázolaj esetében, mivel pénteken bruttó 5 forinttal csökken a típus beszerzési ára. Mindez továbbra sincs hatással a védett árakra, a 95-ös benzint nem lehet a magyar felségjelzéssel rendelkező gépjárművekbe 595 forintnál drágábban értékesíteni, míg a gázolajos autókba legfeljebb 615 forintért adhatják az üzemanyag literjét.

-Hirdetés -