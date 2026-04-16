Hiába szólt a rendőrség a traffikról, mégis száguldozott, közel félmillió forintos bírság lett a vége!

Gorzás Gergő
Közel a megengedett triplájával száguldozott egy Audi sofőrje Zalaegerszegen, tette mindezt a Speedmarathon idején, így szerencsére még időben lekapcsolták a rendőrök.

Szerdán a rendőrség megtartotta az idei Speedmarathont, vagyis 24 órán keresztül minden elérhető traffipaxot kihelyeztek az utak szélére. Annyi "kedvezményt" kaptak a sofőrök, hogy a hatóság vármegyei és fővárosi szintre lebontva előre kiadta, hol fognak felbukkanni a mérőműszerek. Jó eséllyel ezeket a táblázatokat a szóban forgó Audi sofőrje nem olvasta, vagy ha igen, nem tudott minden lokációt megjegyezni, hiszen Zalaegerszegen az 50-es korlátozás hatálya alatt 143 km/órával mértek be. A csekkre nem kell várnia, a rendőrök azonnal félreállították, majd a lehető legnagyobb bírságot, 468 ezer forintot adtak az ámokfutónak, mellé pedig 8 előéleti pontot is bevéstek a vezetői engedélyébe.

 

