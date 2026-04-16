2 év sem kellett hozzá, máris elkészült a 100 ezredik győri Cupra!

2024 szeptemberében mutatkozott be a Cupra Terramar, amelynek gyártása a kezdetektől fogva kizárólag Győrben, az Audi gyárban történik. A világpremiert követően bő egy hónappal később mi is jártunk a létesítményben, hogy megnézzük, hogyan születik a sportos spanyol márka SUV-ja. Azóta a típus szép sikereket ért el az újautó-piacon, de nem csak a vásárlók, a szakma elismerését is kivívta, hiszen jelölték az Év Autója díjra is, még a szűkített, top 7-es mezőnybe is bekerült.

A premier óta még 2 év sem telt el, a győri Audi közleménye szerint a napokban legördült a 100 ezredik példány is a gyártósorokról, méghozzá egy kozmoszkék fényezésű típus, amelyet Magyarországon vár leendő tulajdonosa.

A kerek szám kapcsán Rozgonyi Ádám, a Cupra magyarországi márkaigazgatója elárulta, nem csak Európa szerte, hazánkban is kifejezetten népszerű a SUV. Az első teljes évében több mint 400 talált gazdára belőle, ezzel házon belül a legkelendőbb típussá lépett elő, maga mögé utasítva a korábbi kedvenc Formentort.