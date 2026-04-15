Hónapok óta nem látott árcsökkenés jöhet csütörtökön a magyar benzinkutakon!

Lényegében lekövette a benzinkutak kiskereskedelmi árképzése a szerdai módosításokat, hiszen a 95-ös benzin piaci ára délelőtt 686 forint környékén alakult, vagyis 3 forinttal került kevesebbe, mint egy nappal korábban, míg a gázolaj literenkénti ára 772 forintra csökkent, így 7 forinttal kérnek érte kevesebbet, mint kedden - derült ki a Holtankoljak.hu saját kalkulációjából. Várhatóan ennél nagyobb mozgás jöhet a piaci árakban csütörtökön, hiszen a portál értesülései szerint a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 8, míg a gázolajé bruttó 24 forinttal csökken. Mindez a védett árakra továbbra sem lesz hatással, előbbit a magyar rendszámos autókba maximum 595 forintért lehet értékesíteni, utóbbit pedig 615 forintért.

