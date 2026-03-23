Kitalálod, hány autó készült eddig a győri Audi gyárban? Mutatjuk a helyes választ!

A jubileumi modell egy harmadik generációs, „vegas sárga” színű Audi Q3, egy szintén Győrben gyártott, négyhengeres 1,5 literes TFSI motorral az orrában. Az Audi Hungariánál 1998-ban kezdődött a járműgyártás, amely azóta folyamatosan bővült és fejlődött. A mára legendássá vált TT-modellek gyártása mellett 2013-ban új korszak kezdődött: saját prés-, karosszéria- és lakkozóüzemmel, illetve szereldével, és megkezdődött az Audi A3 limuzin gyártása is. A Q3-as modellből 2018-ban gördült le az első példány a győri gyártósorról, 2025-ben pedig elstartolt a modellsorozat harmadik generációja is. 2024-től a Cupra Terramar is Győrben készül, így lett az Audi Hungaria a első, több márkát készítő Audi gyártóüzem. A Győrben készült autók a világ több mint 120 országában futnak, és ha az összes, Győrben gyártott autó – Audi TT, A3 Limousine, A3 Cabriolet, Q3, Q3 Sportback és CUPRA Terramar egymás mögé állna, akkor körülbelül Budapesttől Los Angelesig érne a sor.

Az Audi Hungaria munkatársai 2025-ben 200 756 autót gyártottak, amely mintegy húszezer darabbal több, mint a 2024-es évben. „A 2,5 milliós mérföldkő nem csupán egy szám – ez a győri csapat tudásának, megbízhatóságának és rugalmasságának bizonyítéka. Büszkék vagyunk arra, hogy munkatársaink nap mint nap prémium minőségű autókat készítenek, és ezzel hozzájárulnak a vállalat sikeréhez. A győri járműgyártás új korszakába léptünk az új Q3 generációval, valamint a CUPRA Terramar sorozatgyártásával, amelyek tovább erősítik győri járműgyárunk szerepét az Audi- és VW konszern globális termelési hálózatában” – mondta Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja.