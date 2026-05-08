Annyit erősödött a forint, hogy olcsóbbak lesznek itthon a VW Csoport autói!

Április 13-án szabályosan megtáltosodott a forint, hiszen az azt megelőző hónapokban többnyire 370 forint fölött lehetett váltani az eurót. Ezzel szemben, az elmúlt hetekben konstans 360-362 forint környékén cserélték a magyar pénznemet, de a héten még tovább erősödött, így jelenleg inkább 355-356 forintért lehet eurót váltani.

Ennek a kedvező folyamatnak a hatására a Porsche Hungaria is árcsökkentést jelentett be, mivel a vállalat az euró árfolyama mentén árazza a magyar piacra is a termékeit. A módosítás mértéke márkánként, típusonként, de még felszereltségenként is eltérhet, viszont a részletekről és az aktuális ajánlatokról az érdeklődők a hivatalos márkakereskedésekben, valamint a Porsche Hungaria márkáinak „Azonnal elvihető” oldalain és a konfigurátorokon keresztül tájékozódhatnak. Ettől függetlenül a vállalat a közleményében is részletezte, mi várható a közeljövőben - márkánkénti lebontásban.

Az Audinál az ügyfelek a kedvezményeket közvetlenül az Audi konfigurátorában, rendelhető extra kedvezményként érhetik el. Az előnyösebb ár mértéke modellenként eltér, igazodva az egyes járműkategóriákhoz és hajtástípusokhoz, de akár 3,5 százalékos csökkenés is jöhet a korábbi vételárhoz képest.

Május 13-tól a Volkswagen személyautóit is olcsóbban lehet majd hazavinni, itt modelltől függően 3-6% közötti tranzakciós árcsökkentést vagy kedvezmény növelést léptet életbe az importőr a magyar piacon. Bizonyos belépő árú modellek ez alól kivételt képeznek. Ami a haszongépjárműveket illeti, itt már most is komoly akciókkal hirdeti termékeit a VW, de a korrekciót követően akár nettó 5 millió forintot is elérhetik a kedvezmények.

A Škoda kapcsán nem variálták túl a módosítást, egységesen 300 ezer forinttal csökkentették a listaárakat. Ezen túl a SEAT egyes modelljei – elsősorban az Ibiza és az Arona – esetében 1 százalékos árkorrekciót vezetnek be, míg a CUPRA esetében - néhány kivételtől eltekintve - 1,5 százalékos árkorrekció valósul meg.