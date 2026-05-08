A jövő autóiparába pillanthattak be a diákok a Bosch Lányok Napján

A Bosch immár tizenharmadik alkalommal csatlakozott a Nők a Tudományban Egyesület által szervezett Lányok Napjához. A kezdeményezés célja, hogy általános és középiskolás lányok számára, kézzelfoghatóvá tegye a mérnöki, informatikai és technológiai pályákat. A rendezvény középpontjában ezúttal is az autóipar állt, hiszen hazánkban a Bosch főleg ezen a terüketen aktív és a fejlesztések is ezeket a megoldásokat keresik.

A résztvevők betekintést kaptak a Bosch tesztflottájának működésébe, amely közel száz járműből áll. Bemutatták azt is, hogyan készítik fel az álcázott tesztautókat a közúti fejlesztésekre, valamint milyen folyamatok előzik meg az új vezetéstámogató rendszerek vagy kameratechnológiák valós környezetben történő tesztelését. A program egyik legérdekesebb része a tesztcsarnok bejárása volt, ahol extrém hőmérsékleti és páraviszonyok között vizsgálják az autóalkatrészek tartósságát és működését.

A Bosch mérnökei részletesen beszéltek arról is, hogyan ellenőrzik a modern járművek kameráinak és szenzorainak pontosságát. Ezek a rendszerek ma már alapvető szerepet játszanak a vezetéstámogató funkciókban, az automatizált parkolásban vagy akár a jövő önvezető technológiáiban is. A kampuszon jól láthatóvá vált, hogy az autóipar fejlesztése ma már legalább annyira szól szoftverről, adatfeldolgozásról és mesterséges intelligenciáról, mint a klasszikus értelmeben vett mechanikáról.

A rendezvény részeként kerekasztal-beszélgetést is tartottak, ahol a Bosch női vezetői és mérnökei saját történeteiken keresztül mutatták meg, milyen karrierlehetőségeket kínál a technológiai szektor. Bodó Teodóra, a Bosch csoport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója többször is hangsúlyozta, hogy fontos megmutatni a fiatal lányoknak, hogy az innováció és a technológia kreatív, izgalmas és elérhető pálya lehet számukra is.

A Bosch magyarországi fejlesztőközpontja az elmúlt években az egyik legfontosabb hazai autóipari technológiai bázissá vált. A 90 ezer négyzetméteres budapesti központban olyan rendszereken dolgoznak, amelyek a következő évek autóiban jelenhetnek meg. A Lányok Napja esemény pedig jól prezentálta, hogy az autóipar jövője már most átalakuóban van és ebben egyre több női mérnök és fejlesztő vállal szerepet.