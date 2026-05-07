Kiszivároghatott az új Dacia neve! Vajon tényleg így fogják hívni?

Még az év első hónapjában jelezte a Dacia, hogy idén két új típust fog bemutatni. Az egyik, a Bigster alapjain nyugvó crossover, amely végül a Striker nevet kapta, míg a másik a Twingo platformjának felhasználásával készülő kis, városi villanyautó. Utóbbiról egyelőre nem árult el túl sokat a gyártó, többek között a nevét sem.

Bár hivatalos bejelentés még nincs, több forrás szerint is az Evader név lehet a befutó. Ez egyrészt összhangban van a Dacia új névadási stratégiájával, másrészt a Strikerhez hasonlóan értelmes angol kifejezés. Mindenesetre hamarosan megérkezhet a megerősítés - vagy éppen a cáfolat - a román-francia márka részéről is, mivel a modell premierjét még az idei évre ígérték.