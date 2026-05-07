Megállhat a drágulás a benzinkutakon! Mindkét típus piaci ára csökkenhet pénteken!

Csütörtök délelőtt átlagosan 698 forintba kerül egy liter 95-ös benzin, míg ugyanennyi gázolajért 737 forintot kérnek a kutakon, amennyiben a tankolás nem magyar rendszámos autóba történik - derült ki a Holtankoljak.hu saját számításaiból. Pénteken nagy valószínűséggel mindkét érték változik, hiszen előbbi nagykereskedelmi ára bruttó 3, utóbbié bruttó 10 forinttal csökken - tudatta a szakportál. Egyelőre nem tudni, a kutak miképpen fogják beépíteni az árképzésükbe a módosításokat, az viszont biztos, hogy aki magyar rendszámos autóba tankol, annak továbbra is 595 forintot kell fizetni a 95-ös benzin literjéért, míg a dízelmotoros autók üzemanyagát legfeljebb 615 forintért értékesíthetik ez esetben.

-Hirdetés -