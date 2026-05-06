Hivatalos: Európa is megkapja a Nissan frissített SUV-ját! Íme a legfontosabb részletek!

Októberben láthatta először a nagyközönség a Nissan Ariya frissített változatát, hiszen a márka ekkor tette közzé az új verzióról az első fotókat. Akkor az újdonságot kizárólag a japán piacra jelentették be, így nagy kérdés volt, Európa kap-e belőle. Általában ez a kérdés nem lenne ennyire nyitott, viszont a villany-SUV forgalmazását időközben a Nissan megszüntette az USA-ban. Most viszont biztossá vált, a típus egyelőre marad az európai újautó-piacon, méghozzá a ráncfelvarrott külsővel.

Az eredetileg 2020-ban bemutatott modell megkapta az "időtlen japán futurizmus" formanyelv vonalait. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Ariya külleme lényegében a Leaf mintájára módosul. Emellett újdonság a plazmazöld fényezés, valamint több új, 19 és 20 colos felniszett is elérhető lesz a frissített EV-hez.

Fontos módosítást történt az Ariya szoftvere terén is. Immár a Nissan legújabb, Google alapú rendszere fut az autón, amely alapból tartalmazza a Google Térképeket, így akár okostelefon nélkül is elérhetőek lesznek az elmentett címek, vagy épp a korábbi útvonalak.

Bár az európai forgalmazás biztos, egyelőre azt nem tudni, Magyarországon kapható lesz-e a frissített Ariya. A márka egyelőre nem részletezte, mikor érkezhetnek meg az első példányok a kontinensre, illetve azt sem, mennyibe fog kerülni az újragondolt modell.