Csupán 24 órán át, de 6 millió forint alatt kínálja majd az egyik autóját az Opel!

Ismét meghirdeti az Opel a 24 órás kereskedelmi akcióját, viszont a márka ezúttal csavar egyet a promóción, és háromszor 8 órában bonyolítja azt le május 21 és 23 között. Az említett időszakban a legtöbb modellre komoly akciót hirdetnek, a márka pedig hangsúlyozta, az említett időszakban megvásárolt autókra egytől egyik érvényes lesz a 8 év teljes körű garancia.

De mennyi az annyi? Az Opel már most nyilvánosságra hozta a promócióban részt vevő autók alapkivitelének indulóárát. A 100 lóerős, benzinmotoros, manuális váltóval ellátott Corsa a 24 órás periódusban 5 990 000 forinttól vihető, míg az ugyanezzel a technikával ellátott Mokka 7 490 000 forinttól lesz elérhető. A 110 lóerős Frontera, lágy hibrid hajtáslánccal, automata váltóval 7 990 000 forinttól lesz megvásárolható, de a Grandland a 145 lovas, ugyancsak mHEV rendszerrel 10 990 000 forintos kezdőárral szerepel a kínálatban. A frissen megjelent, ráncfelvarrott Opel Astra ugyancsak részt vesz a promócióban. A 130 lóerős dízelmotoros és a 145 lóerős lágy hibrid benzines ötajtós, illetve kombi karosszériával is 9 990 000 forinttól indul.

Az Opel kiemelte, már most ki lehet próbálni a kereskedésekben az említett modelleket, ha pedig valamelyik elnyeri a vásárlók tetszését, a szerződést elő lehet készíteni az akciós időszakra.