Ilyen Corsa még sosem létezett! Íme minden idők egyik leggyorsabb szériagyártású Opelje!

Újabb taggal bővült az Opel GSE divíziójának kínálata, hiszen a Mokka után a Corsa is megkapta a maga sportos változatát. A crossover megjelenése alapján sejthető volt, milyen külsőt kap a Corsa GSE, így sok meglepetés nincs e téren. Az első ajtópanelek jobb alsó sarkában a "GSE" felirat jelöli a típus különlegességét, ám ennél szembetűnőbbek a neonsárgában rikító féknyergek. Kevésbé feltűnő, de az első és hátsó lökhárítókat is valamivel sportosabbra faragták.

Az utastérben egyértelmű különbséget jelentenek a "polgári" változathoz képest a kagylóülések, valamint a féknyereghez hasonló árnyalatot kapó biztonsági övek is. A műszerfalon a főbb kezelőszervek ugyanott kaptak helyet, ellenben a kormány és az ajtópanelek Alcantara bevonatot kapnak, ez pedig csak és kizárólag a GSE kivitel privilégiuma.

A Corsa GSE különlegessége viszont elsősorban a hajtásláncban keresendő. A Mokka sportos változatához hasonlóan ebben is 281 lóerős villanymotor dolgozik 345 newtonméter nyomatékkal. A végsebesség 180 km/óra, viszont a 0-100 km/órás sprintet a Corsa gyorsabban tudja végrehajtani, egész pontosan 5,5 másodperc alatt, míg a Mokkának ehhez 5,9 szekundum szükségeltetik. A különbséget utóbbi nagyobb tömege jelenti elsősorban. A hajtásláncot a bruttó 54 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor teszi teljessé, ugyanakkor a hajtásláncról és a töltési teljesítményről egyelőre nem közölt adatokat a gyártó. Vélhetően nagyon hasonló adatokkal lehet majd találkozni, mint a Mokka GSE esetében, viszont a hatótáv jó eséllyel nagyobb lesz az alacsonyabb hasmagasság, illetve a kisebb homlokfelület miatt.

A Corsa GSE biztosan kapható lesz Magyarországon, viszont a hivatalos bemutató csak a Párizsi Autószalonon lesz októberben, így ennél hamarabb aligha érdemes akár csak a magyarországi vételárat várni, de az első példányok biztosan a világpremier után, az év utolsó szakaszában érkezhetnek meg hazánkba.