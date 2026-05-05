Jelentős növekedést produkált áprilisban a magyar újautó-piac!

2026 áprilisában összesen 15 292 gépjárműre került rendszám Magyarországon, vagyis 9,7 százalékkal többre, mint tavaly ugyanakkor - derült ki a Carinfo adataiból. Ebből 11 832 volt személyautó, ami ugyancsak 9,7 százalékkal több, mint 2025 áprilisában. Az első negyedév adatait egyben vizsgálva szintén jelentős mértékű növekedés rajzolódik ki, mivel összesen 48 291 személygépkocsit vettek nyilvántartásba, vagyis 10,5 százalékkal többet, mint a múlt év azonos időszakában.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A forgalomba helyezési adatokból kirajzolódó növekedés nemcsak volumenben, hanem a konkrét modellek szintjén is jól látható. A Használtautó.hu adatai alapján a legfeljebb 6000 kilométert futott,

gyakorlatilag új autók iránti érdeklődés továbbra is kifejezetten erős, és jól mutatja, hogy a vásárlók mely típusok felé fordulnak a jelenlegi piaci környezetben. A Suzuki S-Cross és Vitara gyakorlatilag kirobbanthatatlannak tűnik az első két helyről, de a Használtautó.hu által nyilvánosságra hozott toplistán ezentúl is az Ázsiából érkező autók dominálnak. Mindössze két kivétellel találkozni a 6. és a 8. helyen, ezeket ugyanis a Ford Puma és Kuga foglalja el. Ezentúl viszont főként dél-koreai, japán és újabban kínai emblémával futó autók bukkannak fel a felsorolásban.