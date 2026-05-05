Megszületett a döntés: ez lett a 2026-os Év Magyar Autója!

Idén is népes mezőnyből válogathatott az Év Magyar Autója zsűrije, hiszen a 2026-os kiírásra 30 márka 50 autót jelölt. A Magyar Év Autója 2026 díjakért huszonkilenc jármű indult, az Év Zöldautója 2026 díjakért pedig tizenhét modell küzdött.

A Magyar Év Autója keretében hét kategóriában hirdetett győztest a zsűri. A kedvező árú autók kategóriát (8 millió forint alatti kezdőárral) a Fiat Grande Panda nyerte, a Citroёn C5 Aircross a családi autók között győzött, a Škoda Octavia TDI a flotta autók között, a Volkswagen T-Roc (kis méret) és a Audi Q5 (közepes- és nagy méret) a szabadidő-autók között, a Hyundai Ioniq 9 a prémium autók mezőnyében lett első, míg a Ford Ranger PHEV, illetve a Kia PV5 Cargo a kishaszonjárművek között győzedelmeskedett. A sportautó kategóriában a Skoda Octavia RS Combi kapott koronát. Az ANK (Autós Nagykoalíció) különdíját az új Toyota RAV4 kapta meg.

Az Év Zöldautója díjra idén három kategóriában jelölhették típusaikat az importőrök és gyártók. A legjobb villanyautó ezúttal a Mercedes-Benz CLA modell lett. A legtöbb jelölt a legjobb hibridautók kategóriában indult, ahol a Škoda Superb Combi vitte el a pálmát. A kedvező árú (15 millió forint alatti kategória) elektromos autók között a Renault 4 E-Tech győzött.

Az Év Magyar Autója díjra csak egy szűk csoport lehet jogosult, hiszen ezt az elismerést kizárólag olyan típus kaphatja meg, amely Magyarországon készül. Így aligha meglepő, hogy ezt idén az új BMW iX3 kapta.

Ezzel szemben a közönségdíjat bármely típus elnyerhette volna, mind az 50-re lehetett szavazni a felületen. Végül a Suzuki S-Cross győzött, mögötte a Vitara és az Omoda 9 futott be. A japán márka ezzel ötödjére szerezte meg az elismerést, legutóbb is a Vitara zsebelte be az elismerést. Természetesen emellett a zsűri is megnevezte a kedvenceit: az ezért járó oklevelet a Dacia Bigster, a Chery Tiggo 7 PHEV, a Ford Mustang GT Convertible, a Land Rover Defender Trophy Edition és a Subaru Forester érdemelte ki.

Nem csak autókat díjaz a zsűri, hiszen minden évben kiválasztják azt a PR-szakembert, aki egész éves szakmai tevékenységével kimagaslik a mezőnyből, illetve a versenyben nevező importőr, márka képviseletében a leginkább segíti a zsűri munkáját. Idén egyhangúan Bartók Gabriellának (Jaecoo, Omoda) ítélték oda. 2026-ban a zsűrit Bertalan Gábor, Biró Csongor, Csordás Gábor, Gulyás Péter és László Ferenc alkotja.