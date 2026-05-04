Nem egész 2 millió forintba kerül újonnan ez a hétüléses Renault: íme a frissített Triber!

Az utóbbi hetekben tartósan kedvező árfolyamnak is köszönhető, hogy mindösszesen 1,87 millió forintnak megfelelő összegért már akár hétüléses személyautót is vásárolhatsz újonnan a világ egyes részein. Mint például Indiában, ahol a Renault Triber 2026-os, frissített változata a napokban mutatkozott be 581 ezer rúpiás alapárral. A Triber a nálunk Dacia Springként ismert Renault Kwid alapjaira épül, a drága akkucsomag és a gyengécske villanymotor helyett pedig 72 lóerős, 1,0 literes, háromhengeres benzinessel és ötfokozatú, kézi sebességváltóval dolgozik.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a Triber közel sem egy európai színvonalú autó: a mindösszesen 3,99 méter hosszú hétülésesben feláras például a kormányoszlopra szerelt rádió- és telefonvezérlés, az éjszakai mód a belső visszapillantón, illetve a hátsó sor utastérvilágítása is. Extra továbbá a vezetőülés kartámasza és magasságállítása, a hátsó szélvédőben a fűtőszál, illetve az elektromosan behajtható külső tükrök is. A legmagasabb felszereltségi szinten természetesen már automata klímaberendezést, illetve vezeték nélküli telefontükrözésre képes, 20 centis központi érintőképernyőt is kínál a Triber, ám az ára ekkor már alulról súrolja a 2,8 millió forintot.

