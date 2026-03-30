Íme az első hivatalos fotók a Škoda nyáron bemutatkozó hétüléses autójáról!

Még januárban jelentette be a Škoda, hogy az idén nyáron bemutatkozó új csúcsmodelljük a Peaq nevet fogja viselni, viszont ennél többet akkor még nem árultak el. Néhány hónapot kellett ugyan várni, de végre az autót is megvillantotta a cseh márka - persze most még vaskos álcafólia alatt. A mintázattal ügyesen elrejtették az "érzékenyebb" részleteket, viszont az jól kivehető, hogy a 4,9 méter hosszú Peaq klasszikus SUV sziluettel rendelkezik.

Az utastérről egyelőre nem közöltek képeket, viszont a közleményben elárulták, hogy a hátsó csomagtér 299 liter, ha mind a 7 fotel használatban van, viszont a harmadik üléssor lehajtásával 890 literre módosul a hasznos terület. Emellett elöl is akad egy kis tárolórekesz, viszont a frunk mindössze 37 literes. Fontos előrelépés szoftveresen, hogy a Peaq is Android alapú operációs rendszerrel dolgozik majd, nagy valószínűséggel a Škoda arculatára szabva. Ennek megjelenítéséről egy 10 colos digitális műszeregység, illetve egy 13,6 colos, függőlegesen tájolt érintőképernyő gondoskodik a leírtak alapján. Utóbbi egy teljesen új egységnek ígérkezik a cseh márka háza táján, legalábbis sorozatgyártott autóban, hiszen a Vision O tanulmányban már használtak függőleges tájolású érintőképernyőt.

Az MEB platformra épülő Peaq háromféle hajtáslánccal lesz elérhető. A belépő szintet a 60 képviseli, fölötte a 90, míg a csúcsmodell a 90x. A legolcsóbb Peaq egy 63 kilowattórás akkumulátorral rendelkezik, míg utóbbi két változatba egységesen 91 kilowattórás telepet építenek. A Škoda a 60-as hajtáslánc esetében 460, míg a két kilencvenes kapcsán 600 kilométer körüli hatótávot ígér, ugyanakkor a pontos számokat egyelőre nem közölték. Nem csak az akkumulátorban, a teljesítményben is mutatkozik némi eltérés. A belépő szinten 201 lóerő áll majd rendelkezésre, az eggyel feljebb lévő csomagban már 282, míg az összkerekes változat 295 lóerőt tud majd.