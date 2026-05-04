Suzukival előzött a kanyarodósávban: kitalálod, milyen autó haladt a sor elején?

Nem volt szerencséje az alábbi felvételen látható, narancssárga Suzuki Vitara vezetőjének Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A sofőr a kötelező haladási irányt és az előzni tilos jelzőtáblát is figyelmen kívül hagyva, irányjelző használata nélkül, a kanyarodósávon kezdett előzésbe. A sor elején azonban egy álcázott járőrautó várta, amelynek fedélzeti kamerája mindent rögzített. Az egyenruhások azonnal a Suzuki után eredtek, majd 78 ezer forint közigazgatási bírsággal és egy szabálysértési feljelentéssel jutalmazták a mutatványát. Az esetről készült videót a rendőrök a Facebookon tették közzé, alább nézhetitek meg a halmozottan szabálytalan manővert.



