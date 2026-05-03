Rendszerszintű változást sürgetnek a közlekedésben a magyarok

Mindannyian multiriderek vagyunk, állítja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Legfrissebb kutatásuk szerint a közlekedés a mindennapokban egyre inkább különböző eszközök kombinációjára épül. Bár a válaszadók döntő többsége használ személyautót, jelentős részük tömegközlekedéssel, gyalogosan vagy mikromobilitási eszközökkel – például elektromos rollerekkel és kerékpárokkal – is közlekedik. Ez azt jelenti, hogy az emberek attól függően választanak közlekedési eszközt, hogy éppen mi a leggyorsabb vagy legkényelmesebb megoldás számukra.

Egy város, egy tér – sokféle használat

A közterületeket egyre többen és egyre többféleképpen használják, de a különböző közlekedési módok együttélése sokszor még kihívást jelent. A Magyar Mobilitási és Autóklub felmérésében részt vevők többsége a rendezettebb működésben látja a megoldást. A kutatás szerint a megkérdezettek 73 százaléka indokoltnak tartja, hogy a mikromobilitási eszközök – például az elektromos rollerek – számára kijelölt tárolóhelyek álljanak rendelkezésre.

Egy közös rendszer, ahol mindenki közlekedő

„Ma már különböző közlekedők használják ugyanazt a teret, miközben sokszor még az sem egyértelmű, hogy ki hol közlekedjen. Ezt a helyzetet kell biztonságosan működtetnünk, amihez szemléletváltásra volt szükség. A jövőben minden közlekedési formára kiterjesztjük a tevékenységünket, innovatív megoldásokkal segítjük a mikromobilitási eszközök használóit, miközben továbbra is ott leszünk az autósok mellett immár egy szélesebb, multimodális környezet részeként tekintve rájuk. Célunk, hogy a Magyar Mobilitási és Autóklub olyan platform legyen, ahol a jövő közlekedése és a hagyományos értékek összeérnek” – mondta Dr. Hatala József, a szervezet elnöke.

A szervezet tevékenysége már hosszú ideje jóval túlmutat a gépjárművek világán: generációk nőttek fel gyermekközlekedési programjaikon, ahol a biztonságos kerékpározás alapjait sajátíthatták el. A Klub erre a stabil alapra építve már 2020 óta kiemelt figyelmet fordít az egyéni közlekedőkre és a mikromobilitásra is, és a közlekedési környezet alakulásában is aktív szakmai szerepet vállal. A Magyar Mobilitási és Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottsága a készülő új KRESZ kapcsán egyetért a szabályozás alapelveivel, ugyanakkor kiemelte, hogy a hatékony alkalmazhatóság érdekében elengedhetetlen a szabályok egyszerűsítése és közérthetősége. A testület szerint a bevezetést megelőzően legalább hat hónapos felkészülési idő biztosítása is kulcsfontosságú. A bizottság külön hangsúlyozta a mikromobilitási eszközök szabályozásának jelentőségét, valamint a biztonság növelését szolgáló intézkedések – így a védőfelszerelések használatának – fontosságát. A szervezet a közeljövőben további, a közlekedési kultúrát formáló kezdeményezésekkel is készül: a tervek szerint júniusban egy parkolási etikai ajánlást mutatnak be, amely a közterületek közös, felelős használatához ad majd iránymutatást.

Multirider 2026 – próbáld ki te is

Multirider versenyük többféle közlekedési eszköz használatát szimulálja, amit immár harmadik alkalommal hirdetnek meg. A „Multirider 2026” közlekedésbiztonsági és ügyességi versenyre 2026.május 10-ig várja a jelentkezéseket a Magyar Mobilitási és Autóklub. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők fejlesszék közlekedési tudásukat. A versenyen azok a 18 év feletti résztvevők indulhatnak, akik érvényes B kategóriás jogosítvánnyal és magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A megmérettetés online elméleti fordulóval indul, majd a legjobbak egy gyakorlati döntőben mérhetik össze tudásukat, ahol autóval, elektromos rollerrel és kerékpárral is kipróbálhatják magukat. A résztvevők így nemcsak elméletben, hanem valós helyzetekben is megtapasztalhatják, mit jelent a különböző közlekedési módok közötti váltás és az együtt közlekedés. A legjobban teljesítők értékes nyereményekben részesülnek: a dobogósok közlekedésbiztonságot támogató eszközökkel és Magyar Mobilitási és Autóklub-tagsággal gazdagodnak, az első helyezett pedig elektromos rollert is nyer.

Forrás: Magyar Mobilitási és Autóklub