Folyamatosan érkeznek a BYD buszok Budapestre

A fejlesztés középpontjában egy három éven át, összesen 1080 nap alatt megvalósított, komplex infrastruktúra áll, amely Budapest legnagyobb elektromos buszflottájának kiszolgálására készült. Az Andor utcai telephely ma már európai összevetésben is kiemelkedő töltő- és energiaelosztó rendszerrel rendelkezik, amely akár több mint 80 elektromos autóbusz egyidejű, biztonságos és intelligens töltését teszi lehetővé. A villamosenergia-ellátást három, egyenként 5 MW kapacitású középfeszültségű csatlakozási pont biztosítja, hat transzformátorral és redundáns, hurkos hálózati topológiával. Ez a megoldás garantálja az üzembiztonságot és azt, hogy a járművek a rövid éjszakai időszak alatt igényvezérelten feltölthetők legyenek. A telephely fejlesztése során kiemelt szerepet kapott a biztonság: a buszállásokat tűzgátló falak választják el egymástól, a töltési rendszer pedig több szinten biztosítja az elektromos járművek üzembiztonságát.

A beruházás részeként, 2024-ben közbeszerzési tenderen elnyert szerződés alapján, Budapest közösségi közlekedésében összesen 82 darab BYD elektromos autóbusz áll forgalomba – 58 szóló és 24 csuklós kivitelben. Ez a flotta a régió egyik legnagyobb elektromos buszállománya, amely jelentős lépést jelent a zéró kibocsátási célok megvalósítása felé. A járművek a legmodernebb technológiát képviselik: a csuklós járművek például nagy kapacitású, 563 kWh-s akkumulátorral működnek. Mindkét típus lítium-vasfoszfát (LFP) technológiát alkalmaz, amely a piacon az egyik legbiztonságosabb megoldás. Az utasélmény is új szintre lép: alacsonypadlós kialakítás, klimatizált utastér, modern utastájékoztatási rendszerek, valamint USB töltőpontok segítik a kényelmes utazást.

A Kempower finn technológiájára épülő töltőrendszer intelligensen, valós időben osztja el az energiát a töltés alatt álló járművek között. Így mindig oda jut több kapacitás, ahol éppen nagyobb szükség van rá, figyelembe véve a járművek töltöttségi szintjét és a menetrendet is. A rendszer emellett lehetővé teszi a járművek előkondicionálását, vagyis a buszok már induláskor megfelelő hőmérséklettel és maximális hatékonysággal állnak forgalomba.

A flottába érkező szóló kivitelű elektromos autóbuszok 12 méter hosszú, alacsonypadlós járművek, amelyek városi üzemre optimalizált kialakítással rendelkeznek. A járművek befogadóképessége akár 87 fő, miközben a 32 fix ülőhely mellett tágas állóteret biztosítanak az utasok számára. Elektromos hajtásláncuk nagy nyomatékot és csendes működést tesz lehetővé, maximális sebességük 80 km/h, ami megfelel a városi közlekedési igényeknek. A komfortot fejlett rugózás, klimatizált utastér, valamint akadálymentes kialakítás támogatja, beleértve a kerekesszékes rámpát és az alacsony belépési magasságot is.

A csuklós kivitelű, közel 19 méter hosszú autóbuszok még nagyobb kapacitást kínálnak, akár 120 fő feletti befogadóképességgel, így ideálisak a nagy forgalmú városi vonalak kiszolgálására. A háromtengelyes kialakítás stabil futást és egyenletes terheléselosztást biztosít, míg a korszerű elektromos hajtásrendszer nagy teljesítmény mellett is energiahatékony működést garantál. Az utastér kialakítása széles folyosókkal, több ajtóval és gyors utascserét lehetővé tevő elrendezéssel segíti a hatékony üzemeltetést. A járművek modern biztonsági és utastájékoztatási rendszerekkel, valamint nagy kapacitású akkumulátorokkal vannak felszerelve, amelyek megbízható napi üzemet biztosítanak a teljes vonali ciklus során. A szóló buszok a 105, 210, 53, 153-154 és 212 vonalakon, míg a csuklós buszok a 110, 133E és 139 vonalakon állnak forgalomba.

Az Arriva fejlesztése túlmutat egy egyszerű flottabővítésen: a projekt a vállalat hosszú távú stratégiájának része, amely a hosszú távú fenntarthatóságot és biztonságot jelentő Zero Emission és a Zero Harm elveire épül. A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy Budapest közösségi közlekedése tisztább, csendesebb és élhetőbb legyen, miközben magas szintű biztonságot és megbízhatóságot kínál az utasok számára. Az Andor utcai telephely és az új elektromos buszflotta együtt egy olyan integrált rendszert alkot, amely nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is referenciaértékű lehet a városi közlekedés jövőjének alakításában.

Forrás: ArrivaBus