F1-es autó által inspirált külsővel rója a köröket Miamiban az új Audi RS 5!

Nem először tűnik fel Formula-1-es versenypálya közelében az új Audi RS 5, hiszen a márka már az Ausztrál Nagydíj idején is megjáratta a Melbourne szívében található aszfaltcsíkon. Miamiban pedig ismét visszatér az F1-es paddockba az újdonság, ráadásul a szervezett program részeként, mivel a német gyártó ezt a típust fogja be az úgynevezett "Hot laps" eseményre, amelynek keretében az istállók meghívott vendégeit viszik körbe profi autóversenyzők. Ez esetben ők Dindo Capello (a Sebringi 12 órás verseny ötszörös győztese, ALMS bajnok), valamint Markus Winkelhock, háromszoros Nürburgring 24h győztes.

Érdekesség, hogy az Audi közleményében kiemelte, a "Hot laps" programba nem véletlenül éppen Miamiban emelték be az RS 5-öt. A márka ugyanis az USA-ban szeretne a szokottnál is nagyobb figyelmet kivívni magának, ugyanis idén a Q7 új generációja mellett jön a Q9 is, a gyártó abszolút zászlóshajója, ezek sikere pedig nagyban függ attól, hogyan fognak teljesíteni az amerikai piacon.

