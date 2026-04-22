Beárazták itthon az új Audi RS 5-öt! Íme pontos árak!

Megjelent az Audi magyarországi konfigurátorában is az új RS 5, amely nem csak teljesítményben, de árban is hatalmas ugrás az eddigi csúcsváltozat S5-höz mérten. Ebben 367 lóerő dolgozik, amelyért limuzinként 30 420 400 forinttól lehet hozzájutni, míg az Avant kivitel 31 242 090 forinttól vihető haza.

Ezzel szemben az RS 5 a csapott tetővel 43 279 150 forinttól rendelhető, Avantként pedig 44 135 130 forint az alapár. Ugyanakkor ez csupán a "jéghegy csúcsa", mivel a különböző extrákkal, illetve esztétikai elemekkel egy teljesen felkonfigurált RS 5 vételára simán 55 millió forint fölé kúszhat, az Avant verzió pedig inkább az 58 millió forintos vételár felé közelít, amennyiben a vásárló mindenféle pluszt kér az autójába.