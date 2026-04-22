Beárazták itthon az új Audi RS 5-öt! Íme pontos árak!

Beárazták itthon az új Audi RS 5-öt! Íme pontos árak!

Gorzás Gergő
0
kevesebb mint 1 perc

Vastagon megkérik az árát az új RS 5-nek, bár jóval nagyobb teljesítményt kínál, mint az eddig kapható A5 és S5 variánsok.

Megjelent az Audi magyarországi konfigurátorában is az új RS 5, amely nem csak teljesítményben, de árban is hatalmas ugrás az eddigi csúcsváltozat S5-höz mérten. Ebben 367 lóerő dolgozik, amelyért limuzinként 30 420 400 forinttól lehet hozzájutni, míg az Avant kivitel 31 242 090 forinttól vihető haza.

-Hirdetés -
-Hirdetés -

Ezzel szemben az RS 5 a csapott tetővel 43 279 150 forinttól rendelhető, Avantként pedig 44 135 130 forint az alapár. Ugyanakkor ez csupán a "jéghegy csúcsa", mivel a különböző extrákkal, illetve esztétikai elemekkel egy teljesen felkonfigurált RS 5 vételára simán 55 millió forint fölé kúszhat, az Avant verzió pedig inkább az 58 millió forintos vételár felé közelít, amennyiben a vásárló mindenféle pluszt kér az autójába.

-Hirdetés -

- Hirdetés -

Friss hírek