Még mindig zuhanóban az üzemanyag piaci ára! Ennyivel lehet olcsóbb szerdától!

Lényegében érvényesítette a nagykereskedelemben bekövetkezett változtatásokat a hazai benzinkutak többsége, hiszen a 95-ös benzin átlagára egyetlen nap alatt 5 forinttal csökkent, a gázolajé pedig 11 forinttal. Így kedden előbbiért 667 forintot kérnek átlagosan, utóbbi literje pedig 717 forint körül mozog. Ezek az értékek kúszhatnak lejjebb a Holtankoljak.hu értesülései szerint, hiszen a portál beszámolója szerint a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 13 forinttal csökken szerdán. Amennyiben a kutak ismét beépítik a kiskereskedelmi piaci árba a módosításokat, úgy tovább zárulhat az olló a védett árakkal szemben (jelenleg 72 forinttal kerül többe nem magyar rendszámos autóba 95-ös benzint tankolni, a gázolajnál ugyanez 102 forinttal jelent nagyobb költséget literenként). A hatósági árakban továbbra sincs változás, vagyis a hazai felségjelzésű gépkocsikba továbbra is 595 forintért lehet a benzin literjét tankolni, a dízelmotoros autókba pedig nem lehet 615 forintnál drágábban értékesíteni az üzemanyagot.

